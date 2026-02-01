WAC-Coach Atalan: „Das beste Salzburg der Saison!“

Erst ein Cup-Duell mit Salzburg

Und doch: Für weiche Knie gibt’s keinen Grund! Immerhin ist der einstige Überdrüberflieger seit über zwei Jahren in Wolfsberg sieglos! Zwei Siege (2:1, 3:1), ein 0:0 ließen sich Baumgartner & Co. in den letzten drei Heimpartien gutschreiben! Im Pokal will man am Sonntag nachholen, was man im bislang einzigen Cup-Duell, im Semifinale 2022 verpasste: Da ging man blitzartig 1:0 in Front, dominierte den Favoriten lange nach Strich und Faden – ehe man im Elferschießen 4:5 umkippte. Nun soll der zehnte (!) Cupsieg in Serie einen perfekten Frühjahrsstart darstellen.