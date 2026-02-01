„Muss in jedes Fach, Kinder sind uns weit voraus“

Bildungsexpertin will Fächer überarbeiten

Auch Bildungspsychologin Christiane Spiel ist für eine Fächer-Entrümpelung: „Ich brauche heutzutage nicht irgendwelche Fakten auswendig lernen, wenn das die KI für mich machen kann.“ Sie plädiert aber dafür, die neuen Inhalte in bestehende Fächer zu integrieren und bei den derzeitigen Stunden zu bleiben. Denn jede Fächerkürzung führe zu Widerstand, außerdem diene Latein als Grundlage für viele Sprachen.

Die Bildungsexpertin: „Dann kommt es zu einem Stellungskrieg. Das kostet Emotionen und Ressourcen.“