Fallschirmspringer verfängt sich am Flugzeugheck

Andere Fallschirmspringer sprangen nach

Währenddessen sprangen 13 der Fallschirmspringer aus der Maschine, zwei blieben im Türrahmen und beobachteten, wie der verhakte Springer einen Hakenmesser einsetzte, um 11 Leinen seines Reservefallschirms zu durchtrennen. Anschließend konnte der Hauptfallschirm ausgelöst werden, der sich trotz Verwicklungen in den Resten des Reservefallschirms vollständig öffnete. Der Springer landete mit nur leichten Verletzungen an den Beinen sicher am Boden.