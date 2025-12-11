Beim Nobelpreis zeigt Victoria Glamour & Muskeln

Prinz Daniel: Der Fitness-Faktor des Königshauses

Sport ist längst mehr als nur ein Hobby für Kronprinzessin Victoria – er ist Teil ihres royalen Alltags. Ihre Leidenschaft für Fitness prägt nicht nur ihre Erscheinung, sondern auch ihre Geschichte mit Prinz Daniel (52). Vor der Hochzeit war er ihr Personal Trainer, heute ist er ihr Ehemann und wichtigster Motivator. Gemeinsam verkörpern die beiden ein modernes Königspaar, das Gesundheit und Disziplin zu zentralen Werten erhebt.