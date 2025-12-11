Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Blickfang des Tages

Beim Nobelpreis zeigt Victoria Glamour & Muskeln

Royals
11.12.2025 13:07

Kronprinzessin Victoria von Schweden (48) ist nicht nur bekannt für ihr unermüdliches Engagement und ihre sympathische Art, sondern auch für ihren stilsicheren Auftritt. Bei ihrem jüngsten öffentlichen Termin avancierte die Thronfolgerin jedoch zum absoluten Blickfang! Das lag nicht nur an ihrem eleganten Kleid, sondern vor allem an ihrer beeindruckenden körperlichen Verfassung.

0 Kommentare

Die Kronprinzessin bewies einmal mehr, dass sie eine echte Sportskanone ist, und setzte ihre gestählten Oberarme perfekt in Szene.

Royale Eleganz trifft auf sportliche Power 
Bei der diesjährigen Nobelpreisverleihung sorgte Kronprinzessin Victoria für einen Auftritt, der nicht nur modisch, sondern auch körperlich beeindruckte. Ihre Wahl fiel auf ein ärmelloses Kleid mit markantem Schulterdesign – ein Schnitt, der die Blicke unweigerlich auf ihre athletische Silhouette lenkte.

Victoria von Schweden, die im Augenblick auch eine militärische Ausbildung macht, ist ...
Victoria von Schweden, die im Augenblick auch eine militärische Ausbildung macht, ist durchtrainiert wie nie zuvor.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Die definierten Arme, Schultern und besonders der Rücken der Prinzessin sind sichtbares Zeugnis jahrelanger Disziplin und Leidenschaft für Sport. Victoria präsentierte sich damit nicht nur als royale Stilikone, sondern auch als moderne Frau, die Stärke und Eleganz mühelos vereint. Ein Look, der Glamour und Fitness zu einem kraftvollen Statement verschmelzen ließ – und der den Saal in Stockholm für einen Moment den Atem anhalten ließ.

Die Kronprinzessin präsentiert ihren gestählten Oberkörper und begeistert die Fans.
Die Kronprinzessin präsentiert ihren gestählten Oberkörper und begeistert die Fans.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)

Ein Kleid mit Geschichte – 31 Jahre alt! 
Doch dieses Kleid birgt mehr als nur zeitlose Eleganz, es erzählt ein Familiengeheimnis. Prinzessin Victoria hatte es sich für die Nobelpreisverleihung nicht neu gekauft – vielmehr griff sie zu einem Schatz aus dem Kleiderschrank ihrer Mutter, Königin Silvia.

Kronprinzessin Victoria von Schweden (C) und der japanische Chemiker Susumu Kitagawa, ...
Kronprinzessin Victoria von Schweden (C) und der japanische Chemiker Susumu Kitagawa, Preisträger des Nobelpreises für Chemie 2025(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)
Kronprinzessin Victoria von Schweden sitzt neben dem US-amerikanisch-jordanischen Chemiker Omar ...
Kronprinzessin Victoria von Schweden sitzt neben dem US-amerikanisch-jordanischen Chemiker Omar M. Yaghi, dem Preisträger des Nobelpreises für Chemie 2025(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Die Königin trug die asymmetrische Robe des Schweizer Modeschöpfers Jacques Zehnder bereits vor 31 Jahren, beim Nobelpreis-Bankett 1994. Kleidertausch hat bei den schwedischen Royals Tradition: Auch Victorias Tochter Estelle wurde schon in Outfits ihrer Mutter gesehen. Und für Victoria selbst war es keineswegs das erste Mal, dass sie sich im Fundus ihrer Mutter bediente.

Lesen Sie auch:
Kronprinzessin Victoria verzaubert in einem schwarzen Traumkleid von Selam Fessahaye und setzt ...
Rockige Tüll-Robe
Kronprinzessin Victoria stiehlt allen die Show
28.05.2025
Nicht zu übersehen:
Kronprinzessin Victoria im knallgelben Neon-Kleid
24.05.2023

Prinz Daniel: Der Fitness-Faktor des Königshauses
Sport ist längst mehr als nur ein Hobby für Kronprinzessin Victoria – er ist Teil ihres royalen Alltags. Ihre Leidenschaft für Fitness prägt nicht nur ihre Erscheinung, sondern auch ihre Geschichte mit Prinz Daniel (52). Vor der Hochzeit war er ihr Personal Trainer, heute ist er ihr Ehemann und wichtigster Motivator. Gemeinsam verkörpern die beiden ein modernes Königspaar, das Gesundheit und Disziplin zu zentralen Werten erhebt.

Royale Eleganz mit Fitness-Faktor – Victoria zeigt, wie Glamour und Disziplin perfekt ...
Royale Eleganz mit Fitness-Faktor – Victoria zeigt, wie Glamour und Disziplin perfekt verschmelzen.(Bild: AFP/JONATHAN NACKSTRAND)

Hinzu kommt Victorias militärische Ausbildung, die sie seit einiger Zeit absolviert. Ob beim offiziellen Auftritt oder im Training, diese Kronprinzessin zeigt, dass eine royale Garderobe nicht nur Eleganz ausstrahlen kann, sondern zugleich ein kraftvolles Statement für einen aktiven Lebensstil ist. Damit setzt sie ein Zeichen: Fitness und Glamour schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich perfekt im Bild einer modernen Monarchin.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Mehr Royals
Blickfang des Tages
Beim Nobelpreis zeigt Victoria Glamour & Muskeln
Ingrid Alexandra
Prinzessin mit Mamas Prada-Tasche beim Nobelpreis
Nach Notamputation
Meghan konnte ihrem Vater Brief überbringen lassen
Hof bestätigt Treffen
Prinzessin Sofia sei Epstein mehrfach begegnet
Geburtstag in Monaco:
So haben wir Gabriella & Jacques noch nie gesehen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf