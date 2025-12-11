Freizeitpädagogen an Wiener Volksschulen streiken

Die Kollektivvertragsverhandlungen waren in der dritten Runde ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Arbeitgeberseite hat ein Plus von durchschnittlich 1,71 Prozent auf KV-Gehälter und 1,3 Prozent auf IST-Gehälter für das kommende Jahr angeboten. Für 2027 sieht das Angebot ein Gehaltsplus von 1,65 Prozent für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung um vier Prozent sowie Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, vor allem bei Teilzeitkräften.