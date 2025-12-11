Vorteilswelt
„Sieht schlecht aus“

„Fühle mich total unwohl“: Haaser lässt Rennen aus

Ski Alpin
11.12.2025 13:16
Ricarda Haaser kämpft sich nach ihrer Verletzung zurück.
Ricarda Haaser kämpft sich nach ihrer Verletzung zurück.(Bild: GEPA)

„Ich fühle mich total unwohl beim Fahren. Das bin nicht ich, wenn ich nicht den direkten Weg gehe“, hat Ricarda Haaser ihre Entscheidung begründet, bei der Abfahrt in St. Moritz nach nicht an den Start zu gehen. 

„Aller Anfang ist schwer“, kommentierte Haaser ihre Trainingsfahrt im Zielraum. Der Kreuzbandriss im Februar bei der Heim-WM in Saalbach sowie der Materialwechsel stellen die Tirolerin vor neue Herausforderungen. Am Weg zurück an die Spitze ist Geduld gefragt.

Ricarda Haasers Trainingsfahrt in St. Moritz
Ricarda Haasers Trainingsfahrt in St. Moritz(Bild: GEPA)

„Macht keinen Sinn“
„An so Tagen wie heute, wo überhaupt keine Sicht ist, ist es schon eine brutale Überwindungssache“, sagte die 32-Jährige. Conclusio: „Dass ich bei der Abfahrt am Start stehe, schaut eher schlecht aus.“ Es mache keinen Sinn, „in der Weltgeschichte herumzufahren“, um mit vier Sekunden Rückstand im Zielraum abzuschwingen. Sie habe in den vergangenen Monaten schon genug Geduld bewiesen. „Aber irgendwann reißt mir der Geduldsfaden. Da ist es schon gut, wenn es wieder losgeht.“

Lesen Sie auch:
Michelle Gisin kam in St. Moritz zu Sturz.
Schwerer Sturz
Olympiasiegerin mit Heli ins Krankenhaus geflogen
11.12.2025
Kritik nach US-Rennen
Ski-Legende verärgert: „Nicht zu entschuldigen“
11.12.2025

Die erste von zwei Abfahrten ist für Freitagvormittag (10.15 Uhr) angesetzt. Nach einer weiteren ab Samstag steigt am Sonntag der Super-G. 

