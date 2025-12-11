„Fühle mich total unwohl“: Haaser lässt Rennen aus

„Macht keinen Sinn“

„An so Tagen wie heute, wo überhaupt keine Sicht ist, ist es schon eine brutale Überwindungssache“, sagte die 32-Jährige. Conclusio: „Dass ich bei der Abfahrt am Start stehe, schaut eher schlecht aus.“ Es mache keinen Sinn, „in der Weltgeschichte herumzufahren“, um mit vier Sekunden Rückstand im Zielraum abzuschwingen. Sie habe in den vergangenen Monaten schon genug Geduld bewiesen. „Aber irgendwann reißt mir der Geduldsfaden. Da ist es schon gut, wenn es wieder losgeht.“