„Fühle mich total unwohl“: Haaser lässt Rennen aus

„Ich fühle mich total unwohl beim Fahren. Das bin nicht ich, wenn ich nicht den direkten Weg gehe“, hat Ricarda Haaser ihre Entscheidung begründet, bei der Abfahrt in St. Moritz nach nicht an den Start zu gehen.
„Aller Anfang ist schwer“, kommentierte Haaser ihre Trainingsfahrt im Zielraum. Der Kreuzbandriss im Februar bei der Heim-WM in Saalbach sowie der Materialwechsel stellen die Tirolerin vor neue Herausforderungen. Am Weg zurück an die Spitze ist Geduld gefragt.
„Macht keinen Sinn“
„An so Tagen wie heute, wo überhaupt keine Sicht ist, ist es schon eine brutale Überwindungssache“, sagte die 32-Jährige. Conclusio: „Dass ich bei der Abfahrt am Start stehe, schaut eher schlecht aus.“ Es mache keinen Sinn, „in der Weltgeschichte herumzufahren“, um mit vier Sekunden Rückstand im Zielraum abzuschwingen. Sie habe in den vergangenen Monaten schon genug Geduld bewiesen. „Aber irgendwann reißt mir der Geduldsfaden. Da ist es schon gut, wenn es wieder losgeht.“
Die erste von zwei Abfahrten ist für Freitagvormittag (10.15 Uhr) angesetzt. Nach einer weiteren ab Samstag steigt am Sonntag der Super-G.
