Tschechisches Böller-Gesetz zeigt bereits Wirkung

Zwölfjähriger schwer verletzt

Ein Blick auf die Einsatzberichte zeigt zudem, dass wohl viele Feierwütige schon vor dem Inkrafttreten eingekauft haben. So gab es auch in Niederösterreich schon schwere Unfälle, obwohl bis Silvester noch Wochen vergehen. In Wiener Neustadt musste etwa ein Zwölfjähriger ins Spital geflogen werden, weil ein Feuerwerkskörper in seiner Hand explodiert war. In St. Pölten hatte ein F3-Kracher einen 15-Jährigen im Kaiserwald schwer verletzt.