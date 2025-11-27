Swift & Kelce stellen Hochzeitspläne auf den Kopf

Denn ursprünglich sollen Travis und Taylor an eine intime Feier gedacht haben, die in Rhode Island in Swifts Villa, die die Sängerin in einen wundervollen Blumentraum verwandeln wollte, stattfinden sollte. Doch wie ein Insider der „Page Six“ nun verriet, seien die Braut und der Bräutigam in spe beim Durchgehen der Einladungen aber draufgekommen, dass dort einfach nicht genügend Platz für alle Freunde und Familienmitglieder sei.