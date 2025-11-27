Swift & Kelce stellen Hochzeitspläne auf den Kopf

Es wird DIE Hochzeit des kommenden Jahres, doch davor haben Taylor Swift und Travis Kelce noch einen weiten Weg vor sich. Denn wie jetzt gemunkelt wird, müssen die Sängerin und der Sportstar wohl ihre Hochzeitpläne über den Haufen werfen ...
Im August feierten Taylor Swift und Travis Kelce romantische Verlobung. Im kommenden Jahr soll geheiratet werden, weshalb das Paar schon fleißig mit dem Planen begonnen haben soll. Doch jetzt die Erkenntnis: Die ersten Ideen für die Traumhochzeit werden wohl nicht umgesetzt werden können.
Zu viele Gäste, zu wenig Platz!
Der Grund für das Wirrwarr bei den Vorbereitungen? Die Gästeliste des Promi-Paars der Stunde – darunter angeblich auch Prinz William und Prinzessin Kate – wächst und wächst!
Denn ursprünglich sollen Travis und Taylor an eine intime Feier gedacht haben, die in Rhode Island in Swifts Villa, die die Sängerin in einen wundervollen Blumentraum verwandeln wollte, stattfinden sollte. Doch wie ein Insider der „Page Six“ nun verriet, seien die Braut und der Bräutigam in spe beim Durchgehen der Einladungen aber draufgekommen, dass dort einfach nicht genügend Platz für alle Freunde und Familienmitglieder sei.
Swift-Villa oder Privatinsel?
Eine neue Hochzeits-Location muss also her! Und die Entscheidung falle Swift und Kelce nicht so einfach wie erhofft. Demnach sei eine Überlegung, in Rhode Island tatsächlich eine kleine Zeremonie zu feiern, und eine zweite Hochzeitsfeier auszurichten. Das nahegelegene Ocean House Hotel in Watch Hill sei dabei bereits ins Gespräch gekommen.
Doch auch eine andere Option findet bei dem Paar offenbar großen Anklang. Denn Swift und Kelce sollen überlegen, den Plan, in Rhode Island zu heiraten, komplett zu verwerfen und eine richtige Mega-Hochzeit auszurichten – an einem Ort, in dem eine riesige Hochzeitsgesellschaft Platz findet.
Gemunkelt wird, dass sich die Sängerin und ihr Liebster auch schon die Blackberry Farm in Tennessee angeschaut hätten. Und sogar über eine Hochzeit auf Necker Island, die Privatinsel des britischen Milliardärs Richard Branson, oder auf einer Privatinsel in der Karibik hätten Swift und Kelce schon diskutiert.
Promi-Freundinnen als Brautjungfern
Wo auch immer schlussendlich geheiratet werden wird, ein Entschluss scheint aber schon festzustehen: Wie es heißt, habe Taylor Swift ihre Brautjungfern schon ausgesucht. Und zu ihnen zählen ihre engen Promi-Freundinnen Selena Gomez und Gigi Hadid!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.