Halleiner Reinigungsfirma Fall für Konkursrichter

Die Halleiner HYGIA Hausbetreuung & Entrümpelung GmbH ist zahlungsunfähig. Mittels eines Sanierungsverfahrens möchte man sich von den Schulden befreien. Mehr als 100 Dienstnehmen dürften betroffen sein.
Erst Ende März gegründet, ist die HYGIA Hausbetreuung & Entrümpelung GmbH nun schon mit der Pleite konfrontiert. Die Gesellschaft aus Hallein stellte dieser Tage einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren. Man möchte binnen zwei Jahren 20 Prozent der Schulden an die Gläubiger bezahlen, so der Kreditschutzverband KSV1870.
Wie hoch Aktiva und Passiva sind und wieviele Gläubiger betroffen sind, ist vom Insolvenzverwalter noch zu klären. Fest steht, dass mehr als 100 Dienstnehmer um ihren Job bangen müssen. Im Jänner wird beim Landesgericht über die weitere Vorgehensweise und das Sanierungsverfahren beraten.
