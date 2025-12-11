Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hallo-Papa“-Trick

66-Jähriger überweist Betrüger fast 4000 Euro

Salzburg
11.12.2025 09:34
Schon wieder klappte die Masche: Ein Pinzgauer fiel auf den „Hallo Papa“-Trick rein
Schon wieder klappte die Masche: Ein Pinzgauer fiel auf den „Hallo Papa“-Trick rein(Bild: Samuel Thurner)

Ein 66-jähriger Pinzgauer ist auf die bekannte „Hallo Papa“-Masche hereingefallen. Über SMS gab sich ein Unbekannter als Sohn mit defektem Handy aus und drängte zu raschen Überweisungen. Der Mann zahlte in Summe knapp 4000 Euro, bevor der Schwindel aufflog. Die Polizei ermittelt.

0 Kommentare

Ein 66-jähriger Pinzgauer wurde Opfer eines dreisten SMS-Betrugs. Am späten Nachmittag des 9. Dezember erhielt der Mann eine Nachricht, in der sich ein Unbekannter als sein Sohn ausgab. Mit der Begründung, das Handy sei defekt und Onlinebanking nicht möglich, bat der vermeintliche Sohn um eine dringende Express-Überweisung von knapp 2000 Euro.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr musste wegen eines brennenden Gestecks ausrücken ...
Feuer in Seniorenheim
Bewohner nach Adventkranz-Brand im Krankenhaus
11.12.2025
Auf A1 bei Salzburg
Zwei Verletzte bei Unfall im Feierabend-Verkehr
10.12.2025
Komm, teurer Tod!
Das Sterben wird in Hallein richtig kostspielig
11.12.2025

Der Vater kam der Bitte nach und überwies den Betrag. Kurz darauf folgte eine weitere SMS mit einer neuen Geldforderung. Auch dieser Aufforderung leistete der Mann Folge und überwies nochmals knapp 2000 Euro. Erst danach erkannte er den Betrug. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 4000 Euro. Der Vorfall wurde angezeigt, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
171.610 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.233 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
131.448 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf