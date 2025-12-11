66-Jähriger überweist Betrüger fast 4000 Euro

Der Vater kam der Bitte nach und überwies den Betrag. Kurz darauf folgte eine weitere SMS mit einer neuen Geldforderung. Auch dieser Aufforderung leistete der Mann Folge und überwies nochmals knapp 2000 Euro. Erst danach erkannte er den Betrug. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 4000 Euro. Der Vorfall wurde angezeigt, die Ermittlungen der Polizei laufen.