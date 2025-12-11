Wagrain sucht dringend einen Zahnarzt

Sorgen hat Ellmer an anderer Stelle. Zahnschmerzen sollte man besser nicht bekommen in Wagrain – denn der Zahnarzt ist verstorben, die Praxis seit über einem Jahr geschlossen. Die Nachbesetzung ist schwierig: „Interessenten hat es gegeben.“ Aber das Problem sei, dass die Mitarbeiter fehlen. Die damaligen Angestellten hätten schon längst neue Stellen gefunden. „Man muss quasi bei null anfangen“, sagt Ellmer.