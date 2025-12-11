Wirt jagt Angreifer mit Auto bis zur Festnahme

Draußen schalteten sich Gäste ein, die dem Betreiber zur Seite standen. Der 22-Jährige suchte die Flucht, schnappte sich ein Fahrrad und fuhr davon. Doch der Wirt und ein Gast ließen ihn nicht entkommen, stiegen in ihre Autos und nahmen die Verfolgung auf. Der Gast telefonierte mit der Polizei und gab den Standort des Flüchtenden laufend durch. Der Betreiber setzte mit seinem Pkw einen Stoß gegen das Rad, der Mann musste zu Fuß weiter.