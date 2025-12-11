Vorteilswelt
Wehrte die Attacke ab

Wirt jagt Angreifer mit Auto bis zur Festnahme

Salzburg
11.12.2025 09:47
Symbolfestnahme
Symbolfestnahme(Bild: APA/EVA MANHART / APA / picturedesk.com)

Wilde Szenen in Bruck: In einem Pinzgauer Lokal schlägt ein Streit plötzlich in Gewalt um: Ein 22-Jähriger fuchtelt mit einem Messer vor dem Wirt, Gäste greifen ein, der Täter flüchtet mit dem Rad. Der Betreiber steigt ins Auto, verfolgt den Mann, bis die Polizei zugreift.

Brutale Action im beschaulichen Bruck: Im Lokal eines 46-jährigen Betreibers tauchte am 10. Dezember ein 22-jähriger Pinzgauer auf, um eine ältere Streitigkeit „zu klären“. Die Situation kippte rasch: Der junge Mann zog ein Messer und stach mehrmals durch die Luft in Richtung des Wirts. Der reagierte geistesgegenwärtig, hielt dem Angreifer eine Holzbank entgegen und drängte ihn damit aus dem Schankraum.

Draußen schalteten sich Gäste ein, die dem Betreiber zur Seite standen. Der 22-Jährige suchte die Flucht, schnappte sich ein Fahrrad und fuhr davon. Doch der Wirt und ein Gast ließen ihn nicht entkommen, stiegen in ihre Autos und nahmen die Verfolgung auf. Der Gast telefonierte mit der Polizei und gab den Standort des Flüchtenden laufend durch. Der Betreiber setzte mit seinem Pkw einen Stoß gegen das Rad, der Mann musste zu Fuß weiter.

Wenig später stellten Beamte den offensichtlich stark alkoholisierten Pinzgauer im Ortsgebiet von Bruck. Das Messer lag in unmittelbarer Nähe und wurde sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen besteht ein Waffenverbot, er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert und mehrfach angezeigt.

