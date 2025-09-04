Wo Süditalien mit dem Herzen spricht

Wo die Felsen enden, beginnt das Klare Blau

Weiter geht’s nach Polignano a Mare, den Supermodel-Ort Apuliens. Oben die Altstadt auf Felsen, darunter das türkisgrüne Wasser der Adria. Wer über die Brücke der Via Traiana schaut, erkennt rasch, warum Instagram den Ort liebt. Aber Polignano ist mehr als ein hübsches Gesicht. In der Altstadt gibt es den Vicolo della Poesia – eine Gasse, in der Verse und Zitate auf Stufen und Wänden prangen. Kleine Botschaften über das Leben und die Liebe, die man beim Schlendern entdeckt.