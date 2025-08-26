Lampedusa soll UNESCO-Kulturerbe werden

Die etwa 20 Quadratkilometer große Insel im Mittelmeer steht seit Jahren im Mittelpunkt von Migrationsbewegungen. Aufgrund ihrer geografischen Lage ist sie eines der ersten Ziele für Migrantinnen und Migranten, die aus Nordafrika über das Meer fliehen – oft in überfüllten und unsicheren Booten. Jedes Jahr erreichen Tausende Menschen die Insel. Vor Ort kümmern sich unter anderem Hilfsorganisationen um sie.