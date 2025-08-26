Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gastfreundschaft“

Lampedusa soll UNESCO-Kulturerbe werden

Viral
26.08.2025 13:33
Wegen ihrer Gastfreundschaft soll die Insel Lampedusa nun UNESCO-Kulturerbe werden.
Wegen ihrer Gastfreundschaft soll die Insel Lampedusa nun UNESCO-Kulturerbe werden.(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Italien will die Insel Lampedusa als immaterielles Kulturerbe der UNESCO einreichen. „Diese Kandidatur unter dem Slogan ‘Geste der Gastfreundschaft‘ ist eine Anerkennung des menschlichen und kulturellen Werts der spontanen Gastfreundschaft auf Lampedusa“, sagte der Präsident der Region Sizilien, Renato Schifani.

0 Kommentare

Die Gemeinschaft auf Lampedusa verstehe sich seit Jahren als Zufluchtsort an der Grenze Europas. Die Einwohnerinnen und Einwohner hätten den Notstand in ein „Modell gelebter Menschlichkeit“ verwandelt, die Würde des Menschen stehe im Mittelpunkt, ist Schifani überzeugt. Am 12. September soll das Projekt bei einem Konzert des italienischen Komponisten und Pianisten Giovanni Allevi vorgestellt werden.

Die etwa 20 Quadratkilometer große Insel im Mittelmeer steht seit Jahren im Mittelpunkt von Migrationsbewegungen. Aufgrund ihrer geografischen Lage ist sie eines der ersten Ziele für Migrantinnen und Migranten, die aus Nordafrika über das Meer fliehen – oft in überfüllten und unsicheren Booten. Jedes Jahr erreichen Tausende Menschen die Insel. Vor Ort kümmern sich unter anderem Hilfsorganisationen um sie.

Lesen Sie auch:
Bundeskanzler Christian Stocker absolvierte seinen Antrittsbesuch bei Italiens Regierungschefin ...
Illegale Migration
Stocker und Meloni wollen „neue Wege prüfen“
15.07.2025
UNO reagiert bestürzt
20 Migranten tot: Wieder Tragödie vor Lampedusa
13.08.2025
Neues Dekret kommt
Diese Million Migranten darf nach Italien ziehen
30.06.2025

Schiff festgesetzt
Lampedusa ist zu einem Symbol für den Umgang mit Flucht und Migration in Europa geworden.

Am Montag ist ein Rettungsschiff der italienischen NGO „Mediterranea Saving Humans“ von den Behörden im sizilianischen Hafen von Trapani festgesetzt worden. Die Crew hatte eine Anweisung des Innenministeriums ignoriert. Das Schiff sollte den nordwestlichen Hafen von Genua anlaufen, nahm mit zehn geretteten Migrantinnen und Migranten aber Kurs auf Trapani. NGOs beklagen immer wieder, dass sie weit entfernte Häfen ansteuern müssten und ihre Einsätze so blockiert würden.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Volonaut Airbike
Das „Flugmotorrad“ ist echt, der Preis leider auch
Katy Perry wagt sich bei Auftritten mehrmals in die Lüfte – auf einem Schmetterling reitend aber ...
Bei Konzerteinlage
Katy Perry stürzt fast mit Riesenschmetterling ab
Cop-Cam-Video zeigt:
Held zieht Mann aus brennendem Wrack
Alles nur Fake!
Nach „Panda-Hunden“: Zoo malt Esel wie Zebra an
Beni Hafner alias Oimara sorgte mit „Wackelkontakt“ für einen Hit in den Skihütten.
Krone Plus Logo
Abgehen zu Möbelstück
„Ich wusste sofort, dass dieses Lied ein Hit wird“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
144.530 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Adabei Österreich
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
115.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Ausland
Wurde zum „Phantom“: Neuer Verdacht gegen Lehrerin
93.398 mal gelesen
Symbolbild
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1345 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Innenpolitik
Geheime Absprachen: Strafe für Kickls „General“
1092 mal kommentiert
Generalsekretär Goldgruber mit seinem Innenminister Kickl im Jahr 2018 – jetzt wurde Goldgruber ...
Kolumnen
Babler und die Frage seiner Durchsetzungskraft
1002 mal kommentiert
Andreas Babler nahm erstmals als Vizekanzler im ORF-Sommergespräch Platz.
Mehr Viral
„Gastfreundschaft“
Lampedusa soll UNESCO-Kulturerbe werden
Trotz Herzproblemen
102-Jähriger bestieg den Fuji in drei Tagen
Panne in München
Häftlingstransporte passen nicht durch Einfahrt
„Bad“ für Touristen
Gondel in Venedig kippt wegen Selfies um
Notlandung in Köln
Betrunkene Frau schlägt in Flugzeug auf Crew ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf