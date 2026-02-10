Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autoren ohne Verlag

Leykam macht Schluss mit Literatur und Kinderbuch

Steiermark
10.02.2026 18:00
Zwei Romane hat Ulrike Haidacher bei Leykam veröffentlicht – jetzt steht sie ohne Verlag da.
Zwei Romane hat Ulrike Haidacher bei Leykam veröffentlicht – jetzt steht sie ohne Verlag da.(Bild: Minitta Kandlbauer)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Leykam, der älteste Verlag Österreichs, streicht ab 2027 Literatur, Kinderbuch und Sachbuch komplett aus dem Programm. Was bedeutet das für Autoren und die Branche? Die „Krone“ hat nachgefragt.

0 Kommentare

Der älteste österreichische Verlag verzichtet künftig auf Literatur. Leykam „hat sich aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen, keine neuen Buchprojekte im Bereich Publikumsbuch für 2027 und später abzuschließen“ postete der Verlag auf Instagram und bestätigte damit Gerüchte, die es seit Tagen gab – wir haben berichtet.

Die Entscheidung des 1585 in Graz gegründeten Verlages kam überraschend: 2017 hatte die steirische GL Invest (dahinter steht die Familie von Leopold Gartler) den Verlag übernommen und den Publikumsbereich neu aufgestellt. Man holte die umtriebige Tanja Raich als Programmleiterin, die vor allem auf feministische und queere Themen setzte und dem Verlag ein kantiges Profil verliehen hat – die eine oder andere Aufregung inklusive: So gab es im vergangenen Jahr etwa einen Shitstorm rund um die Entscheidung, einen Text der Autorin Gertrud Klemm aus dem Sammelband „Penismuseum“ hinauszuwerfen, weil sie einen „falschen“ Feminismus vertrat.

Lesen Sie auch:
Ulrike Haidacher
Ulrike Haidacher
Literarische Spurensuche am klebrig süßen Abgrund
05.08.2024

Dem Verlag gelangen aber auch viele Erfolge. Ulrike Haidacher etwa feierte mit „Die Party“ dort ihr literarisches Debüt und erhielt dafür den Rosegger-Preis des Landes Steiermark. Auch ihr Nachfolgewerk „Malibu Orange“ erschien bei Leykam. „Ich habe über Facebook davon erfahren, dass ich keinen Verlag mehr habe, das war schon befremdlich“, sagt sie der „Krone“. Haidacher arbeitet gerade an ihrem dritten Roman, hatte schon Gespräche mit Leykam, diesen wieder dort zu veröffentlichen: „Jetzt schreibe ich ein wenig ins Leere, muss einen neuen Verlag suchen. Aber ich sehe das auch als Chance, nach den Sternen zu greifen“, versucht sie positiv zu bleiben. „Leid tut es mir vor allem für die tollen Verlagsmitarbeiterinnen, für mich als freischaffende Künstlerin ist es ja Teil des Geschäfts, immer wieder vor dem Nichts zu stehen“, sagt Haidacher.

Literatur verlegen: „Macht man nicht für das Geld“
Die Entscheidung von Leykam spiegelt auch, wie schwer es geworden ist, mit Büchern Geld zu verdienen. „Als kleiner Verlag wird es immer schwieriger bei Buchhandelsketten unterzukommen. Auch die mediale Wahrnehmung wird weniger – es gibt weniger Platz für Rezensionen“, sagt Annette Knoch, Leiterin des Droschl Verlags in Graz. Aber sie weißt auch: „Literatur zu verlegen – das macht man nicht wegen des Geldes, sondern aus Liebe zur Kunst.“

Lesen Sie auch:
Buchhändler erzählt
„Eine gewisse Portion an Verrücktheit gehört dazu“
19.04.2025

Bei Leykam setzt man künftig übrigens ganz auf die Sparten Wissenschaft und Pädagogik – diese sind durch Druckkostenzuschüsse leichter zu finanzieren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.952 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
282.913 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
182.072 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
959 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
„Tun wir nichts, ist Europa in 5 Jahren weggefegt“
948 mal kommentiert
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l.): „Donald Trump zeigt sich zwar respektvoll und ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf