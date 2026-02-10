Leykam macht Schluss mit Literatur und Kinderbuch

Dem Verlag gelangen aber auch viele Erfolge. Ulrike Haidacher etwa feierte mit „Die Party“ dort ihr literarisches Debüt und erhielt dafür den Rosegger-Preis des Landes Steiermark. Auch ihr Nachfolgewerk „Malibu Orange“ erschien bei Leykam. „Ich habe über Facebook davon erfahren, dass ich keinen Verlag mehr habe, das war schon befremdlich“, sagt sie der „Krone“. Haidacher arbeitet gerade an ihrem dritten Roman, hatte schon Gespräche mit Leykam, diesen wieder dort zu veröffentlichen: „Jetzt schreibe ich ein wenig ins Leere, muss einen neuen Verlag suchen. Aber ich sehe das auch als Chance, nach den Sternen zu greifen“, versucht sie positiv zu bleiben. „Leid tut es mir vor allem für die tollen Verlagsmitarbeiterinnen, für mich als freischaffende Künstlerin ist es ja Teil des Geschäfts, immer wieder vor dem Nichts zu stehen“, sagt Haidacher.