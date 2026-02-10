Weltmacht Liebe zwischen Bibel und Begehren

Demnächst ausgestellt: Decamerone und Lilienfelder Bibel – zwei Handschriften, die kaum unterschiedlicher sein könnten, aber gemeinsam den Geist jener Sammlung atmen, die das Herz der Nationalbibliothek bildet.
Pestzeit, Florenz, hundert pikant-frivole Geschichten. In der französischen Übersetzung aus den 1420er-Jahren, einst im Besitz von Prinz Eugen, erzählt der Decamerone, was man eigentlich nicht erzählen soll: von Nonnen mit Liebhabern, von Äbtissinnen mit Doppelmoral, von der Einsicht, dass selbst Klostermauern gegen Begehren wenig ausrichten. Ein Buch, das provozierte, zensiert wurde – und gerade deshalb überlebte.
Dann die Lilienfelder Bibel. Niederösterreich, 13. Jahrhundert, Pergament von beeindruckender Wucht. Die seitenhohe Initiale zur Genesis zeigt nicht die Ordnung der Schöpfung, sondern gleich ihren Bruch: Eva entsteht aus Adams Rippe, der Sündenfall folgt auf dem Fuß, am Ende die Vertreibung aus dem Paradies. Liebe als Anfang der Menschheit – und als erstes Problem. Der einzige erhaltene Band einer geplanten Großbibel, streng, tief religiös und doch voller menschlicher Dramatik.
Zwei Pole einer Sammlung
Zwischen diesen beiden Polen spannt sich die Sammlung von Handschriften und alten Drucken der Österreichischen Nationalbibliothek. Sie ist der historische Kern der ehemaligen kaiserlichen Hofbibliothek und wächst seit dem 16. Jahrhundert. Über 10.000 mittelalterliche Handschriften, frühe Drucke von den Inkunabeln bis 1850, eine Gutenberg-Bibel, Texte aus Europa, dem Orient, aus Äthiopien, China und dem Fernen Osten, dazu Autografen und Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten. Neun der österreichischen Einträge im UNESCO-Weltdokumentenerbe stammen aus diesen Beständen – allesamt Unikate.
Hier stehen Frömmigkeit und Frechheit nebeneinander, Bibel und Beichtbruch, Weltordnung und Weltlust. Der Decamerone und die Lilienfelder Bibel sind keine Ausreißer, sondern perfekte Beispiele dafür, was diese Sammlung bewahrt: die großen, zeitlosen Konflikte des Menschen.
Info: Nationalbibliothek Prunksaal-Ausstellung: „Weltmacht Liebe. Eine Reise durch die Jahrhunderte“ vom 20. März bis 1. November 2026
