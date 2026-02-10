Weltmacht Liebe zwischen Bibel und Begehren

Zwei Pole einer Sammlung

Zwischen diesen beiden Polen spannt sich die Sammlung von Handschriften und alten Drucken der Österreichischen Nationalbibliothek. Sie ist der historische Kern der ehemaligen kaiserlichen Hofbibliothek und wächst seit dem 16. Jahrhundert. Über 10.000 mittelalterliche Handschriften, frühe Drucke von den Inkunabeln bis 1850, eine Gutenberg-Bibel, Texte aus Europa, dem Orient, aus Äthiopien, China und dem Fernen Osten, dazu Autografen und Nachlässe bedeutender Persönlichkeiten. Neun der österreichischen Einträge im UNESCO-Weltdokumentenerbe stammen aus diesen Beständen – allesamt Unikate.