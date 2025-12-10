Zeitungszustellerin entdeckt Brand in Wohnblock

Einsatz für die Feuerwehr im Tiroler Bezirk Landeck am Mittwoch in den frühen Morgenstunden! Auf ihrer Tour nahm eine Zustellerin (66) von Zeitungen Brandgeruch in einem Wohnblock wahr. Die Austrägerin schlug umgehend Alarm. Grund für den Brand war eine Kerze.
Alarm geschlagen hat die aufmerksame Zeitungszustellerin gegen 2.45 Uhr. Bei ihrer Tour im Ortsteil Öd in Landeck nahm die 66-Jährige in einem Wohnblock Brandgeruch wahr und wählte sofort den Notruf.
„Dichte Rauchentwicklung“
„Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine dichte Rauchentwicklung im Stiegenhaus festgestellt werden“, heißt es von den Ermittlern. Ein Atemschutztrupp konnte schließlich den Ausgangsort des Feuers feststellen.
Brand und Katze rissen Bewohner aus dem Schlaf
In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte einen 79-Jährigen und eine 90-Jährige an. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Brand offensichtlich wegen einer Friedhofskerze im Wohnzimmer ausgebrochen war. „Die Bewohner gaben an, dass sie durch die Brandentwicklung und ihre Katze geweckt worden waren und den Brand selbstständig löschen konnten.“
Durch die Löschmaßnahmen zog sich das Paar leichte Verletzungen an den Händen zu. Beide Bewohner lehnten jedoch eine ärztliche Behandlung ab. Weitere Verletzte gibt es durch den Brand nicht zu beklagen.
