Zeitungszustellerin entdeckt Brand in Wohnblock

Brand und Katze rissen Bewohner aus dem Schlaf

In der betroffenen Wohnung trafen die Einsatzkräfte einen 79-Jährigen und eine 90-Jährige an. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Brand offensichtlich wegen einer Friedhofskerze im Wohnzimmer ausgebrochen war. „Die Bewohner gaben an, dass sie durch die Brandentwicklung und ihre Katze geweckt worden waren und den Brand selbstständig löschen konnten.“