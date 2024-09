Keine neuen Steuern und Abgaben!

Ausgaben sind Problem, nicht die Einnahmen

Doch Befürworter betonen, dass im Gegenzug die Steuern auf Arbeit gesenkt werden könnten. Laut Schellhorn treffen Babler und Co. hier aber eine falsche Annahme: „Es wird so getan, als hätte der Staat ein Einnahmenproblem. Tatsächlich haben wir aber ein Ausgabenproblem.“ Der Staat dürfe Probleme nicht dadurch lösen, sie mit immer mehr Geld zu bewerfen. Das sieht auch die Bevölkerung so. Eine klare Mehrheit ist überzeugt, dass die Politik keine neuen Steuern erfinden muss, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Effiziente Ausgaben sind gefragt. Mit mehr Sparsamkeit sind Senkungen auch trotz des hohen Defizits von heuer 17 Milliarden Euro machbar. Doch das ist wenig populär. „Vor den Wahlen wollen alle Steuern senken. Nur den zerrütteten Staatshaushalt will niemand sanieren“, sagt Schellhorn, der eine Ausgabenbremse fordert.