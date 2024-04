7 Milliarden, die sich fast von selbst finanzieren

Fast nirgends ist der Faktor Arbeit so hoch belastet wie in Österreich. Die Lohnstückkosten sind in den vergangenen Jahren im internationalen Vergleich besonders stark gestiegen. Die Wirtschaftskammer fordert daher eine Senkung der Lohnnebenkosten um 7,5 Milliarden Euro, rund die Hälfte davon würde sich laut einer Studie selbst finanzieren.