Doppelsieg für Österreichs Nordische Kombinierer!

Für die Österreicher waren die Bewerbe am WM-Schauplatz des Vorjahres freilich die perfekte Generalprobe für die Heimbewerbe in zwei Wochen in der Ramsau. Bis dahin gibt es nun eine Weltcuppause. Lamparters Vorschau auf den Heim-Weltcup: „Ramsau ist kein einfaches Pflaster. Es hat seine Tücken mit der Anlaufspur, da braucht man eine richtig gute Hocke und die Loipe ist eine der schwersten im ganzen Kalender.“ Er fühle sich derzeit aber richtig stark. „Ich hoffe, dass wir das Jahr positiv abschließen.“ Die Teamleistung findet Lamparter „einfach schön“. „Wir trainieren gemeinsam, leiden gemeinsam und ziehen alle an einem Strang, dann kommt so was raus. Wir gönnen uns gegenseitig die Erfolge, cool dass das ganze Team so marschiert, so können wir mit breiter Brust in die Heimat reisen.“