Prock nach Sieg: „Möchte mir selbst Namen machen!“

Sohn (6) von Hannes Reichelt sorgt für Staunen
„Challenge“ für Papa
Rodlerin Hannah Prock jubelte über einen Traumstart in den Olympia-Winter. Die 25-jährige Tirolerin sauste beim Auftakt in Winterberg zu ihrem ersten Weltcupsieg. Der Eiskanal scheint in ihren Genen zu liegen. Hannah ist die Tochter von Österreichs Rodel-Legende Markus Prock.
Österreichs Rodel-Team feiert ein neues Siegergesicht! Hannah Prock gewann in Winterberg als erst sechste Österreicherin ein Weltcuprennen. „Ich freue mich riesig und bin natürlich rundum zufrieden“, strahlte die Tirolerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.