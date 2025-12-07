LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen SCR Altach

„WSG ist aktuell nach dem LASK die Mannschaft der Stunde!“

Gegen Altach erwartet er ein anderes Spiel als gegen die Top-Klubs. „Das sind keine schönen Spiele. Es ist sehr, sehr intensiv, viele lange Bälle, viele Zweikämpfe“, erinnerte er an zurückliegende Begegnungen. Zudem kommt auch Altach nach einem Sieg gegen den WAC und einem Remis gegen Salzburg in guter Verfassung auf den Tivoli, auf dem es in der vergangenen Saison zwei Niederlagen setzte. „Wir werden eine sehr, sehr gute Leistung brauchen“, sagte Trainer Fabio Ingolitsch und war voll des Lobes für den Gegner. „Die WSG ist aktuell nach dem LASK die Mannschaft der Stunde. Sie haben eine sehr ansprechende Leistung in Graz gezeigt, sind in einem Flow“, meinte Ingolitsch, der dennoch ein „Spiel auf Augenhöhe“ erwartet. Mit einem vollen Erfolg würden die Vorarlberger nach Punkten zu den Wattenern aufschließen.