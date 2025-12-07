LIVE ab 14.30 Uhr: WSG Tirol gegen SCR Altach

16. Runde in Österreichs Bundesliga: Die WSG Tirol gegen den SCR Altach. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die WSG will im letzten Heimspiel des Jahres den aktuellen Höhenflug fortsetzen. Die Tiroler sind seit sechs Spielen ungeschlagen, remisierten gegen WAC, Rapid sowie Austria und feierten gegen Red Bull Salzburg und Sturm Graz (3:1) sogar Siege. „Wir haben viel Aufwand betrieben, es braucht viel, dass wir diese Leistungen bringen können“, sagte Trainer Philipp Semlic. Das am Ende einer englischen Woche nochmals hinzubekommen, ist „eine Riesenherausforderung“.
„Müssen gegen jeden Gegner am Limit sein!“
Bleibt sein Team auch gegen Altach ungeschlagen, wäre das die längste Serie seit dem Aufstieg 2019. Und ein weiterer Schritt Richtung Top-6, auf die aktuell nur ein Punkt fehlt. Zum Thema Meistergruppe müsse aber „Realismus pur walten“, meinte Semlic und mahnte Bodenständigkeit ein. Denn die WSG hat das geringste Budget der Liga. „Das heißt, wir sind Außenseiter, und das gegen jeden Gegner. Wenn wir glauben, Siege gegen Salzburg oder Sturm sind Normalität, sind wir falsch gewickelt. Und dann werden wir gegen Altach oder Hartberg eine Watschen bekommen. Wir müssen gegen jeden Gegner am Limit sein“, stellte er klar.
„WSG ist aktuell nach dem LASK die Mannschaft der Stunde!“
Gegen Altach erwartet er ein anderes Spiel als gegen die Top-Klubs. „Das sind keine schönen Spiele. Es ist sehr, sehr intensiv, viele lange Bälle, viele Zweikämpfe“, erinnerte er an zurückliegende Begegnungen. Zudem kommt auch Altach nach einem Sieg gegen den WAC und einem Remis gegen Salzburg in guter Verfassung auf den Tivoli, auf dem es in der vergangenen Saison zwei Niederlagen setzte. „Wir werden eine sehr, sehr gute Leistung brauchen“, sagte Trainer Fabio Ingolitsch und war voll des Lobes für den Gegner. „Die WSG ist aktuell nach dem LASK die Mannschaft der Stunde. Sie haben eine sehr ansprechende Leistung in Graz gezeigt, sind in einem Flow“, meinte Ingolitsch, der dennoch ein „Spiel auf Augenhöhe“ erwartet. Mit einem vollen Erfolg würden die Vorarlberger nach Punkten zu den Wattenern aufschließen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.