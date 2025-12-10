Autodiebin wollte nur rasch nach Ungarn fahren

Diese Ausrede ist schon fast preisverdächtig: Braunauer Polizisten erwischten eine Autodiebin (31), die in Ingolstadt (Bayern) einen Wagen entwendet hatte. Die Frau gab an, den Schlüssel „zufällig gefunden“ zu haben. Außerdem habe sie den Wagen bloß vorübergehend verwenden wollen, um nach Ungarn und wieder zurückzufahren.
Ein ungewöhnlicher Fahndungserfolg gelang der Polizei in Braunau am Nachmittag des 5. Dezember 2025. Dieser wurde nun bekannt gegeben.
Nach einem mutmaßlichen Autodiebstahl in Ingolstadt (Deutschland) konnte der betroffene Wagen im Bereich einer Tankstelle im Stadtgebiet von Braunau geortet werden. Die deutsche Polizei informierte daraufhin die Polizeiinspektion Braunau und eine Zivilstreife konnte das abgestellte Fahrzeug feststellen. Da keine Hinweise zum Lenker vorlagen, wurde der Pkw am Parkplatz unter Beobachtung gehalten.
Schüssel „zufällig“ gefunden
Gegen 17.40 Uhr beobachteten die Beamten eine weibliche Person, wie sie sich zum Fahrzeug begab und dieses mit einem Funkschlüssel aufsperrte. Die Polizisten nahmen die Frau, es handelte sich um eine 31-jährige Deutsche, fest und brachten sie zur Polizeiinspektion Braunau. Bei der Einvernahme zeigte sich die Beschuldigte grundsätzlich geständig, gab jedoch an, den Schlüssel „zufällig gefunden“ zu haben. Außerdem habe sie den Wagen bloß vorübergehend verwenden wollen, um nach Ungarn und wieder zurückzufahren. Bei der Durchsuchung ihres Rucksacks fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabiskraut. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und wieder an den Besitzer ausgefolgt.
Kein Haftbefehl beantragt, Diebin kam frei ...
Nachdem die zuständige Staatsanwaltschaft Ingolstadt keinen europäischen Haftbefehl beantragt hatte, wurde die Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis auf freien Fuß gesetzt. Neben dem in Deutschland laufenden Verfahren wird die Beschuldigte bei der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. Aufgrund der festgestellten Suchtmittelbeeinträchtigung wurde ihr zudem der Führerschein vorläufig abgenommen und sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.
