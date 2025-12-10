Zu Weihnachten führen weiße Bänder ins Tal

Unten Nebel, oben Sonne

Während es im Zentralraum nebelig und deshalb auch kühl bleibt, wird´s „oben“ sonniger und auch wärmer als „unten“. Grund: „Ein sehr starkes und stabiles Tiefdruckgebiet über Irland. Es sorgt für eine Westströmung und die bringt wärmere Luft“, erklärt Ortner. Für Kälte und Schneefall wäre ein Tief über Polen perfekt: „Dann wären wir hinter dem Tief und würden Nordströmung haben. Ist aber nicht so“, sagt der Meteorologe, für den vor allem die lang anhaltende Wärmephase auffällig ist.