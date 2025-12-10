Vorteilswelt
Dank Kunstschnee

Zu Weihnachten führen weiße Bänder ins Tal

Oberösterreich
10.12.2025 14:00
(Bild: Hochficht webcam)

„Ohne Maschinenschnee ginge es nicht“ – Helmut Holzinger von den Hinterstoder- und Wurzeralm-Bahnen sagt´s, wie es ist. Das vorgezogene und langanhaltende Weihnachtstauwetter trübt die Freude über den frühen Saisonbeginn auf den Bergen. Bis und zu Weihnachten wird´s meist nur noch weiße Bänder für die Skifahrer geben.

0 Kommentare

„Die Schneeauflage hält, die Pisten halten. Aber das Winterfeeling fehlt leider“, sagt auch Gerald Paschinger vom Hochficht, schaut mit einem weinenden und einem lachenden Auge in die Wetterkarten. „Es kommt zwar kein Schnee nach, aber es erwarten uns nun lauter Sonnentage.“ Auch Helmut Holzinger sieht die Sache zwangsläufig positiv: „Der Schnee hält und die Sonne scheint, die Bedingungen sind perfekt.“ 

Trockene Luft hilft Pisten
Dass die Luft so trocken ist, schützt den Schnee. „Damit hält er besser, als wenn es noch feucht und windig wäre“, erklärt Christian Ortner von der Geosphere Austria. Obwohl es in der Nacht auf den Bergen auch leicht frostig werden kann, „wird es zum Schneemachen nicht reichen“, sagen die Pistenexperten und der Meteorologe unisono. 

Unten Nebel, oben Sonne
Während es im Zentralraum nebelig und deshalb auch kühl bleibt, wird´s „oben“ sonniger und auch wärmer als „unten“. Grund: „Ein sehr starkes und stabiles Tiefdruckgebiet über Irland. Es sorgt für eine Westströmung und die bringt wärmere Luft“, erklärt Ortner. Für Kälte und Schneefall wäre ein Tief über Polen perfekt: „Dann wären wir hinter dem Tief und würden Nordströmung haben. Ist aber nicht so“, sagt der Meteorologe, für den vor allem die lang anhaltende Wärmephase auffällig ist.

Zitat Icon

Wir konnten jetzt in drei Jahren hintereinander schon im November aufsperren. Das ist schon ein Zeichen für Qualität.

Helmut Holzinger, HIWU

Wunsch ans Christkind
Ob der Kasberg am 13. Dezember aufsperrt, ist noch nicht sicher, es heißt auf der Homepage: „Bei ausreichender Schneelage.“ Noch sind aber auch in Hinterstoder, am Hochficht oder auf der Wurzeralm noch lange nicht alle Lifte und Pisten offen. „Wir hoffen, die Talabfahrt auf der Wurzeralm bis Weihnachten noch hinzubekommen“, schickt Holzinger einen Wunsch ans Christkind. 

Zitat Icon

In der Nacht friert es und das macht die Pisten wieder kompakt. Wir haben 40 bis 90 Zentimeter Schneeauflage, die hält auch.

Gerald Paschinger, Hochficht

Dynamisches Preismodell
Auf „Krone“-Anfrage hieß es, dass das dynamische Preismodell in den Skigebieten die teilweise geschlossenen Pisten und die derzeit etwas zurückhaltende Ticket-Kauflaune hineinrechnen würde. Damit sollten die Preise fallen. Der Check im Online-Shop zeigte am Dienstagnachmittag: Bis Silvester gibt es in Hinterstoder kein Erwachsenen-Tagesticket unter 50 Euro (Höchstpreis: 60 Euro), am Hochficht waren es 45,50 Euro am 23. Dezember (Höchstpreis: 55 Euro).

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Oberösterreich

