Jugendliche rasten mit gestohlenem BMW durch Linz

Drei Jugendliche festgenommen

Dabei ignorierte er auch mehrere rote Ampeln. Schließlich wurde der Pkw mit laufendem Motor im Bereich der Krankenhausstraße aufgefunden. Das Fahrzeug war gegen einen Container geprallt. Da sich niemand im Inneren befand, fahndeten mehrere Streifen im Nahbereich. Letztendlich nahmen die Beamten drei Verdächtige, zwei Österreicher (15 und 18) sowie einen Serben (16), allesamt aus Wien fest und brachten sie in das Polizeianhaltezentrum Linz.