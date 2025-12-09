Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

15, 16 und 18 Jahre

Jugendliche rasten mit gestohlenem BMW durch Linz

Oberösterreich
09.12.2025 15:00
So einen BMW X1 hatte das Trio gestohlen. (Symbolbild)
So einen BMW X1 hatte das Trio gestohlen. (Symbolbild)(Bild: Zwefo)

Was haben sie sich nur dabei gedacht? Drei Wiener Jugendliche waren gegen 5.30 Uhr mit einem gestohlenen BMW in Linz ins Visier der Polizei geraten. Nach einer wahnwitzigen, aber vergeblichen Flucht wurden alle drei in Gewahrsam genommen und sollten am Dienstagnachmittag einvernommen werden. 

0 Kommentare

Eine Streife wurde am Dienstag gegen 5:25 Uhr im Bereich der Union-Kreuzung auf einen BMW X1 mit gestohlenen Kennzeichen aufmerksam. Daraufhin wollten die Polizisten den Wagen anhalten. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Lenker den BMW und raste mit überhöhter Geschwindigkeit entlang der Hamerlingstraße Richtung Lastenstraße.

Drei Jugendliche festgenommen
Dabei ignorierte er auch mehrere rote Ampeln. Schließlich wurde der Pkw mit laufendem Motor im Bereich der Krankenhausstraße aufgefunden. Das Fahrzeug war gegen einen Container geprallt. Da sich niemand im Inneren befand, fahndeten mehrere Streifen im Nahbereich. Letztendlich nahmen die Beamten drei Verdächtige, zwei Österreicher (15 und 18) sowie einen Serben (16), allesamt aus Wien fest und brachten sie in das Polizeianhaltezentrum Linz.

Heute einvernommen
Wie sich herausstellte, waren nicht nur die Taferl aus dem Bezirk Linz-Land gestohlen, sondern auch der BMW – der war in Traun gestohlen gemeldet worden. Was die drei Burschen um diese Uhrzeit mit einem gestohlenen Auto nach Linz verschlug, und wie es mit ihnen weitergeht, sollen Einvernahmen im Laufe des Tages klären.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
143.851 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.564 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
115.950 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Oberösterreich
15, 16 und 18 Jahre
Jugendliche rasten mit gestohlenem BMW durch Linz
Jubiläumskonzert
60 Musiker brachten Ulrichsberg zum Beben
Vergleich belegt:
Preisschock beim Kekserlbacken
Lentos und Nordico
Linzer Museen: Kleines Plus und große Malerfürsten
20.000 Euro Geldbuße
Prozess gegen Luger: Gericht bietet Diversion an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf