Jugendliche rasten mit gestohlenem BMW durch Linz

Was haben sie sich nur dabei gedacht? Drei Wiener Jugendliche waren gegen 5.30 Uhr mit einem gestohlenen BMW in Linz ins Visier der Polizei geraten. Nach einer wahnwitzigen, aber vergeblichen Flucht wurden alle drei in Gewahrsam genommen und sollten am Dienstagnachmittag einvernommen werden.
Eine Streife wurde am Dienstag gegen 5:25 Uhr im Bereich der Union-Kreuzung auf einen BMW X1 mit gestohlenen Kennzeichen aufmerksam. Daraufhin wollten die Polizisten den Wagen anhalten. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Lenker den BMW und raste mit überhöhter Geschwindigkeit entlang der Hamerlingstraße Richtung Lastenstraße.
Drei Jugendliche festgenommen
Dabei ignorierte er auch mehrere rote Ampeln. Schließlich wurde der Pkw mit laufendem Motor im Bereich der Krankenhausstraße aufgefunden. Das Fahrzeug war gegen einen Container geprallt. Da sich niemand im Inneren befand, fahndeten mehrere Streifen im Nahbereich. Letztendlich nahmen die Beamten drei Verdächtige, zwei Österreicher (15 und 18) sowie einen Serben (16), allesamt aus Wien fest und brachten sie in das Polizeianhaltezentrum Linz.
Heute einvernommen
Wie sich herausstellte, waren nicht nur die Taferl aus dem Bezirk Linz-Land gestohlen, sondern auch der BMW – der war in Traun gestohlen gemeldet worden. Was die drei Burschen um diese Uhrzeit mit einem gestohlenen Auto nach Linz verschlug, und wie es mit ihnen weitergeht, sollen Einvernahmen im Laufe des Tages klären.
