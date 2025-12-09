Vorteilswelt
Zehn Meter lang

Arbeiter wurde von Eisenrohr am Kopf getroffen

Oberösterreich
09.12.2025 18:00
Das Rohr wurde mit einem Bagger aus der Erde gehoben. (Symbolbild)
Das Rohr wurde mit einem Bagger aus der Erde gehoben. (Symbolbild)(Bild: Kalinovsky Dmitry,+375297500400)

Schwerer Arbeitsunfall am Dienstag im Innviertel. Ein 25-jähriger Arbeiter wurde von einem langen und schweren Eisenrohr am Kopf getroffen. Der Mann wurde verletzt und anchließend ins Krankenhaus nach Passau gebracht.

Der 25-jährige Bauarbeiter aus Lambrechten ist am Dienstag in Engelhartszell von einem etwa zehn Meter langen gusseisernen Rohr am Kopf getroffen und verletzt worden. Er wurde ins Klinikum Passau gebracht, so die Polizei.

Rohr aus Erde gehoben
Ein Kollege hatte das rund zehn Zentimeter dicke Rohr mit dem Bagger aus der Erde gehoben. Dabei verfing es sich auf einer Seite im Boden, während das andere Ende den 25-Jährigen traf.

