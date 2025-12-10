Heimischer Autozulieferer verkauft UK-Geschäft

Polytec stemmt sich gegen Automobilkrise

Polytec mit Sitz im oberösterreichischen Hörsching trotz der Krise im Automobilsektor. Das Unternehmen ist heuer in die Gewinnzone zurückgekehrt: Nach einem Verlust von 7,4 Millionen Euro in der Vorjahresperiode belief sich der Gewinn nach Steuern von Jänner bis September 2025 auf 2,4 Millionen Euro. Um die strategische Ausrichtung und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu optimieren, arbeite Polytec an der Anpassung des aktuellen Produktions- und Leistungsportfolios, hieß es bei der Präsentation der Ergebnisse.