Heimischer Autozulieferer verkauft UK-Geschäft

Der börsennotierte oberösterreichische Autozulieferer Polytec hat sein operatives Geschäft im Vereinigten Königreich an die britische WHS-Gruppe verkauft. Im Rahmen des Deals sollen der operative Betrieb und die dafür notwendigen Sachanlagen an den Käufer übertragen werden, die Grundstücke und Gebäude bleiben im Besitz der Polytec und werden vermietet.
Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es von Polytec. Die 330 Beschäftigten sollen von der WHS-Gruppe übernommen werden. Der Verkauf des UK-Geschäfts sei für Polytec „Teil einer fortlaufenden Anpassung des Produktportfolios“, so das Unternehmen. Die Transaktion führe zu einer „deutlichen Reduktion der Nettofinanzverbindlichkeiten“.
Polytec stemmt sich gegen Automobilkrise
Polytec mit Sitz im oberösterreichischen Hörsching trotz der Krise im Automobilsektor. Das Unternehmen ist heuer in die Gewinnzone zurückgekehrt: Nach einem Verlust von 7,4 Millionen Euro in der Vorjahresperiode belief sich der Gewinn nach Steuern von Jänner bis September 2025 auf 2,4 Millionen Euro. Um die strategische Ausrichtung und die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung zu optimieren, arbeite Polytec an der Anpassung des aktuellen Produktions- und Leistungsportfolios, hieß es bei der Präsentation der Ergebnisse.
Die Aktivitäten im Bereich „Painted Exterior“ sollen sich künftig auf das Nischengeschäft in Zentraleuropa konzentrieren. Anfang Juli hatte das Unternehmen entschieden, das deutsche Werk Weierbach in Idar-Oberstein mit Ende April 2026 zu schließen. Mittelfristig will der Autozulieferer die Umsätze im Geschäftsbereich „Smart Plastic & Industrial Applications“ auf rund 30 Prozent des Konzernumsatzes erhöhen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.