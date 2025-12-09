Nach einem Masernfall nun Warnung an Busfahrgäste

Wegen der hohen Infektiosität dieser Erkrankung ist es möglich, dass sich weitere Personen unwissentlich mit dem Masernvirus infiziert haben. „Es wird daher dringend empfohlen, dass Personen, die sich am oben genannten Ort zum besagten Zeitpunkt aufgehalten haben und keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen oder durch eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand beobachten sowie ihren Masernimpfstatus kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren“, heißt es dazu in einer Aussendung des Landes Oberösterreich.