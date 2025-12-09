Vorteilswelt
Vorsicht geboten

Nach einem Masernfall nun Warnung an Busfahrgäste

Oberösterreich
09.12.2025 16:47
Wer nicht gegen Masern immunisiert ist, sollte genau auf seinen Gesundheitszustand achten. ...
Wer nicht gegen Masern immunisiert ist, sollte genau auf seinen Gesundheitszustand achten. (Symbiolbild)(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Nach einem Masernfall warnt die Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (OÖ) und Eferding zur Vorsicht: Zwischen 25. und 28. November sei täglich in einem Bus zwischen Neukirchen am Walde (6.47 Uhr) und Grieskirchen eine unwissentlich mit Masern infizierte Person gefahren.

Wegen der hohen Infektiosität dieser Erkrankung ist es möglich, dass sich weitere Personen unwissentlich mit dem Masernvirus infiziert haben. „Es wird daher dringend empfohlen, dass Personen, die sich am oben genannten Ort zum besagten Zeitpunkt aufgehalten haben und keine Immunität durch zwei Masern-Mumps-Röteln-Impfungen oder durch eine durchgemachte Masern-Erkrankung haben, ihren Gesundheitszustand beobachten sowie ihren Masernimpfstatus kontrollieren und gegebenenfalls aktualisieren“, heißt es dazu in einer Aussendung des Landes Oberösterreich.

Vorsicht bis 19. Dezember
Deshalb gilt: Sollten bis 19. Dezember Krankheitszeichen wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend der Hausarzt telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt werden. Der Kontakt zu anderen Personen sollte unbedingt gemieden werden.

