Nach „Krone“-Bericht

Viermal von Hund gebissen: Besitzerin meldete sich

Oberösterreich
09.12.2025 17:00
Ein Schäferhund (Symbolbild) soll die 26-Jährige attackiert haben.
Ein Schäferhund (Symbolbild) soll die 26-Jährige attackiert haben.(Bild: Tierheim Villach)

Eine 26-jährige Leondingerin (OÖ) ging dazwischen, als ihr Hund von einem anderen Vierbeiner angegriffen wurde und wurde dabei selbst viermal in die Schulter gebissen. Nach „Krone“-Bericht stellte sich die Besitzerin bei der Polizei. Das droht ihr jetzt.

Im Krankenhaus endete am Sonntag für Julia M. ihr Ausflug zu einer Hundefreilauffläche in Leonding. Die 26-Jährige war gemeinsam mit ihrer Schwester und Hund „Lui“ unterwegs, als ein fremder Vierbeiner – vermutlich ein Schäferhund – auf „Lui“ losging.

Besitzer gingen einfach davon
Julia M. wollte ihren Vierbeiner beschützen und stellte sich zwischen die beiden Hunde. Eine schmerzhafte Entscheidung, wie die Besitzerin wenig später feststellen musste. Die Frau wurde umgerissen und viermal in die Schulter gebissen. Neben den Verletzungen ärgerte M. vor allem die Tatsache, dass die Besitzer des anderen Hundes nach der Attacke einfach davongingen und gemeint hätten, dass es „nur blaue Flecken geben wird“.

Besitzer für ihr Tier verantwortlich
Diese Tatsache könnte für die Besitzerin aber strafrechtlich relevant werden. Denn unter dem Paragraf 94 „Imstichlassen eines Verletzten“ heißt es: „Wer es unterlässt, einem anderen, dessen Verletzung am Körper er – wenn auch nicht widerrechtlich – verursacht hat, die erforderliche Hilfe zu leisten, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen.“

Wenn ich verantwortlich bin und weggehe, spricht man vom Imstichlassen eines Verletzten.

Ulrike Breiteneder, Staatsanwaltschaft Linz

Handelt es sich um eine schwere Körperverletzung, ist sogar eine Strafe bis zu zwei Jahren möglich. Zusätzlich wird in solchen Fällen immer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, da Besitzer für ihre Tiere verantwortlich sind.

Immerhin die Ungewissheit, wer hinter der Attacke steckt, ist für das Opfer Geschichte. „Die Dame hat sich gemeldet und war auch bei der Polizei“, bestätigt Julia Dienstagnachmittag im „Krone“-Gespräch.

