Viermal von Hund gebissen: Besitzerin meldete sich

Besitzer gingen einfach davon

Julia M. wollte ihren Vierbeiner beschützen und stellte sich zwischen die beiden Hunde. Eine schmerzhafte Entscheidung, wie die Besitzerin wenig später feststellen musste. Die Frau wurde umgerissen und viermal in die Schulter gebissen. Neben den Verletzungen ärgerte M. vor allem die Tatsache, dass die Besitzer des anderen Hundes nach der Attacke einfach davongingen und gemeint hätten, dass es „nur blaue Flecken geben wird“.