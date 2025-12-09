Fucking Old: Wie fühlt sich die Liebe im Alter an?

Was ist das Beruhigende, was das Bedrohliche?

Begehren hat kein Ablaufdatum, das zeigen die rhythmisch aneinandergereihten Episoden dieses Theaterabends. Mit feinem Humor werden Klischees wie jenes, vom Paar, das sich am Friedhof kennenlernt, bedient. Aber auch die Herausforderungen für Angehörige und Pflegepersonal werden angesprochen. Sogar Tabuthemen wie Sexarbeit, die aus dem Wunsch nach Nähe und Sex bei älteren Menschen entsteht, werden sichtbar. Gezeigt wird auch, dass dabei Theorie und Praxis weit auseinanderliegen.