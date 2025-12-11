Auf den Spuren von Gustav Klimt

Permanente Ausstellung „Klimt Lost“: „Gerade in Wien, aber auch weltweit scheint Klimt allgegenwärtig. Seine Kunst ist zum Allgemeingut geworden. Vergessen wird, was im Zusammenhang mit seinen Werken und seinem Leben verloren gegangen ist: Raubkunst, zurückgegebene Kunst, verschwundene Kunst und unzählige Geschichten über Sammler, Täter und Opfer.“

Secession

Die Secession wurde 1897 von einer Gruppe von Künstlern um Gustav Klimt gegründet, die sich vom konservativen Künstlerhaus abgespalten hatte. Klimt war auch der erste Präsident. Das markante Ausstellungsgebäude, ebenfalls Secession genannt, wurde vom Otto-Wagner-Schüler Josef Maria Olbrich konzipiert und 1898 eröffnet. Auch heute ist es noch ein einzigartiger Ort für zeitgenössische Kunst und für den einzigartigen Beethovenfries.