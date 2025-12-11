Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirt wehrt sich

Storno! „Ich wusste nicht, wer Martin Rutter ist“

Niederösterreich
11.12.2025 10:00

Am Donnerstagabend hätte in Reichenau an der Rax (Niederösterreich) wieder ein „Corona-Stammtisch“ stattgefunden. Wirt Otto Leistentritt liebt sein Handwerk und wurde nur nebenbei über Corona-Kritiker Martin Rutters Auftritt informiert. „Meine Frau und ich sind komplett fertig mit den Nerven“, meint er.

0 Kommentare

Der „Alpengasthof Oberer Eggl“ am Fuße der Rax-Berge im Wiener Becken ist eine von wenigen Gaststuben im Dorf. Der Ruf ist gut in der 149-Seelen-Gemeinde: familiäre Atmosphäre, bodenständige Hausmannskost, auch moderne Küche, gemütliche Stammgäste. Als er kürzlich seine Tochter in Zypern besuchte und eine Stammtisch-Reservierung der FPÖ per Telefon annahm, ahnte er nichts Böses. „ÖVP, FPÖ, SPÖ haben seit Jahren Stammtische bei uns“, sagt Chef Otto Leistentritt.

FPÖ alleine ist überhaupt kein Problem 
Ein „Krone“-Artikel machte ihn wieder auf die Reservierung am Donnerstag, dem 11. Dezember, aufmerksam. „Ich war völlig schockiert und dann tagelang fertig“, erzählt er. Denn erst Tage nach der ersten Reservierung habe die Gemeinde-FPÖ in einem Nebensatz erwähnt, „dass auch ein gewisser Martin Rutter“ dabei sein würde. „Meine Familie wusste im ersten Moment nicht, um wen es sich handelt.“ Aber da im Alpengasthof immer wieder auch Reisende auf Wanderung einkehren, ist der Gastwirt weltoffen.

Zitat Icon

Meine ganze Familie distanziert sich von solchen Theorien.

Der Gastwirt, als er mehr über Martin Rutter erfuhr

In Otto Leistentritts „Alpengasthaus“ treffen sich Dutzende Gäste aus verschiedenen ...
In Otto Leistentritts „Alpengasthaus“ treffen sich Dutzende Gäste aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Den umstrittenen Corona-Kritiker Martin Rutter will der Wirt nicht als Redner in seinem Haus haben.(Bild: Krone KREATIV/privat)

Gäste waren abgeschreckt
Am Nikolaus-Tag dann der nächste Schock: Einige stornierten den Tisch, weil sie dachten, der als rechts geltende Aktivist würde in ihrem Lieblingsgasthaus auftreten. Jüdische Bekannte waren verwundert, dass Rutter plötzlich dort sprechen dürfte.

Einen ähnlichen Rauswurf, der auch nichts mit der FPÖ selbst zu tun hatte, tätigte ein Gastwirt in Neunkirchen im Oktober. Dortiger Gastwirt Tom Helmreich machte Rutter einen Strich durch die Rechnung und lud die FPÖ wieder aus. „Rutter teilt nicht meine Gesinnung und auch nicht meine Ansichten“, sagte er im „Krone“-Artikel.

Lesen Sie auch:
Rund 40 Gäste – die meisten davon FPÖ-Mitglieder – lauschten dem Corona-Vortrag des umstrittenen ...
Wirbel bei den Blauen
Coronaskeptiker und Flugblatt sorgen für Aufregung
30.10.2025
Krone Plus Logo
Gelder aus NÖ
So will Impfgegner Rutter am Fördertopf naschen
27.04.2024
Als Gastredner
Corona-Kritiker Rutter gleich wieder ausgeladen
07.12.2025

Auch Otto Leistentritt sagte der FPÖ ab. Das freiheitliche Bildungsinstitut (FBI), das die Stammtische hält, beharrt auf „Corona-Aufklärung“ und kehrt ins nächste Gasthaus nebenan ein. Währenddessen erarbeitet sich der Wirt wieder seinen guten Ruf. In direkten Gesprächen mit ihm seien viele aus dem Dorf aber wieder beruhigt.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Martin Rutter
Reichenau an der RaxNiederösterreichZypern
FPÖÖVPSPÖ
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Video zeigt Aufprall
Flugzeug kracht auf Autobahn auf fahrendes Auto
Die zu hohen Lohnkosten hemmen die Wirtschaft.
Die Stimme Österreichs
Warum die Lohnnebenkosten jetzt sinken müssen
Video zeigt Kollision
Schock in Venedig: Schiff rammt uralte Brücke
Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.159 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.659 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.284 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf