16. Sieg in Serie: Thunder im NBA-Cup-Semifinale

US-Sport
11.12.2025 09:43
MVP Shai-Gilgeous Alexander
MVP Shai-Gilgeous Alexander(Bild: AP/Kyle Phillips)

NBA-Titelverteidiger Oklahoma City Thunder ist mit seinem 16. Erfolg in Serie ins NBA-Cup-Semifinale eingezogen, gegen die Phoenix Suns gab es einen 138:89-Sieg. Topscorer bei Oklahomas 24. Sieg im 25. Match war einmal mehr Shai-Gilgeous Alexander, er kam auf 28 Punkte. Auch Center Chet Holmgren überzeugte mit 24 Zählern. 

Semifinalgegner in Las Vegas sind die San Antonio Spurs, die Texaner besiegten die von Luka Doncic mit 35 Zählern angeführten Los Angeles Lakers 132:119.

Für die Profis der für das NBA-Cup-Semifinale qualifizierten Teams sind 106.187 Dollar an Prämien sicher, was primär für Spieler ohne sehr hohe Verträge ein willkommener Bonus vor den Feiertagen ist. Für den Sieg im NBA Cup gibt es ein Preisgeld in Höhe von mehr als einer halben Million US-Dollar für jeden Spieler. Das zweite Semifinale bestreiten die New York Knicks und Orlando Magic, das Final-Four-Turnier mit dem Endspiel in der Nacht auf Montag (MEZ) findet am Wochenende statt. Die Knicks hatten im Viertelfinale die Toronto Raptors von Jakob Pöltl ausgeschaltet.

Porträt von krone Sport
krone Sport
