Soll verkauft werden

Endgültiges Aus für den Sessellift auf Koralpe

Kärnten
11.12.2025 10:00
Der einzige Sessellift bleibt auch diese Saison gesperrt.
Der einzige Sessellift bleibt auch diese Saison gesperrt.(Bild: Koralpe Kärnten)

Auf der Koralpe hat der Skibetrieb bereits gestartet. Sechs Schlepplifte sollen dieses Jahr Skifans auf die Pisten bringen. Gesperrt, so wie die letzten Jahre, bleibt der einzige Sessellift. Er soll nächstes Jahr verkauft werden.

Die Burgstahlofenbahn ist fahrtüchtig, doch seit Jahren außer Betrieb. Und der Lift wird auch dieses Jahr die Fahrt nicht aufnehmen. Betriebsleiter Andreas Streit blickt in eine düstere Zukunft: „Der Lift rentiert sich einfach nicht.“ Denn alleine der Betrieb würde an die 300.000 Euro kosten.

„Zudem muss man bedenken, dass es für einen Sessellift eigens geschultes Personal braucht, und dann ist da auch noch das Problem mit der Beschneiung“, fügt Streit hinzu. Auch die wenigen Urlauber würden dem Lift einen Strich durch die Rechnung machen.

Und genau aus diesem Grund kommt die völlig funktionstüchtige Bahn auch endgültig weg: „Der Lift wird vermutlich verkauft und kommendes Jahr abgetragen.“ Käufer habe man laut Streit noch keinen.

Der Lift wird vermutlich verkauft und nächstes Jahr abgetragen.

Andreas Streit, Betriebsleiter der Koralmbahnen

In Hochzeiten war die Burgstallabfahrt sehr beliebt und in der Ofnstubn‘ am Fuße der Strecke wurden Après-Ski-Partys gefeiert. Doch die Hütte brannte im Dezember 2023 bis auf die Grundmauern nieder und liegt seit damals in Schutt und Asche. Sie dürfte wohl nicht mehr aufgebaut werden.

Petzen statt Zuckerhut
Für die Liebe! Brasilo-Star zog ins kalte Kärnten
Dramatische Szenen
Bruder rettet Buben (9) aus Flammen
