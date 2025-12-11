Endgültiges Aus für den Sessellift auf Koralpe

Auf der Koralpe hat der Skibetrieb bereits gestartet. Sechs Schlepplifte sollen dieses Jahr Skifans auf die Pisten bringen. Gesperrt, so wie die letzten Jahre, bleibt der einzige Sessellift. Er soll nächstes Jahr verkauft werden.
Die Burgstahlofenbahn ist fahrtüchtig, doch seit Jahren außer Betrieb. Und der Lift wird auch dieses Jahr die Fahrt nicht aufnehmen. Betriebsleiter Andreas Streit blickt in eine düstere Zukunft: „Der Lift rentiert sich einfach nicht.“ Denn alleine der Betrieb würde an die 300.000 Euro kosten.
„Zudem muss man bedenken, dass es für einen Sessellift eigens geschultes Personal braucht, und dann ist da auch noch das Problem mit der Beschneiung“, fügt Streit hinzu. Auch die wenigen Urlauber würden dem Lift einen Strich durch die Rechnung machen.
Und genau aus diesem Grund kommt die völlig funktionstüchtige Bahn auch endgültig weg: „Der Lift wird vermutlich verkauft und kommendes Jahr abgetragen.“ Käufer habe man laut Streit noch keinen.
Andreas Streit, Betriebsleiter der Koralmbahnen
In Hochzeiten war die Burgstallabfahrt sehr beliebt und in der Ofnstubn‘ am Fuße der Strecke wurden Après-Ski-Partys gefeiert. Doch die Hütte brannte im Dezember 2023 bis auf die Grundmauern nieder und liegt seit damals in Schutt und Asche. Sie dürfte wohl nicht mehr aufgebaut werden.
