Endgültiges Aus für den Sessellift auf Koralpe

In Hochzeiten war die Burgstallabfahrt sehr beliebt und in der Ofnstubn‘ am Fuße der Strecke wurden Après-Ski-Partys gefeiert. Doch die Hütte brannte im Dezember 2023 bis auf die Grundmauern nieder und liegt seit damals in Schutt und Asche. Sie dürfte wohl nicht mehr aufgebaut werden.