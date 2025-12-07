Drogenlenker (44) von Zivilstreife gestoppt

Die Vorarlberger Polizei hat am Samstag gegen 14 Uhr auf der Rheintalautobahn im Bereich Koblach einen unter Drogen stehenden Pkw-Lenker aus dem Verkehr gezogen. Laut Aussendung vom Abend fiel einer Zivilstreife die aggressive Fahrweise des 44-Jährigen auf, der damit andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.