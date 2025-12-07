Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Adventkalender

7. Dezember: Lachmuskelflash mit ÖFB-Legenden

Fußball National
07.12.2025 08:27

Tag sieben des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Hinter dem siebten Türchen versteckt sich ein Angriff auf Ihre Lachmuskulatur! Es gibt zwei Tickets für die randvoll ausverkaufte Show mit den beiden Ex-ÖFB-Kickern Andi Herzog und Toni Polster am 18.12.2025 im Spannrahmen in Hard zu gewinnen! Wie man gewinnen kann? Ganz einfach: Folgen Sie uns auf Instagram, Liken Sie den Beitrag und Markieren Sie drei Personen, denen Sie diesen Gewinn ebenso gönnen. Die Gewinner werden per Zufallsgenerator gezogen. Wir wünschen viel Glück!

0 Kommentare
Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
146.651 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
125.431 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
117.205 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Fußball National
Krone Plus Logo
Zündstoff im Derby
„Ich nehme Jauk diese Aussage nicht ab!“
Adventkalender
7. Dezember: Lachmuskelflash mit ÖFB-Legenden
Fans fordern Umbruch
„Slapstick-Aktion“ als Sinnbild für Rapid-Krise
Krone Plus Logo
Hier gibt es die Infos
So läuft es mit Tickets für die Österreich-Spiele
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 14.30 Uhr: WAC gegen die Wiener Austria!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf