Bin ich in Sachen KI zu negativ?
Neue Supertechnologie
Zum Abschluss seiner Serie über Künstliche Intelligenz sinniert Lukas Wagner über die Folgen, die diese neue Technologie für uns Menschen haben könnte. Es ist ein eher pessimistisches Zukunftsbild.
Bin ich bezüglich meiner Bedenken in Sachen Künstlicher Intelligenz zu negativ? Vielleicht. Aber ich sehe, wie wir uns im Namen des Fortschritts verlieren. Wie wir lauter über Maschinen reden, aber leiser über uns selbst. Die Welt verändert sich schneller, als wir ihr folgen können. Wir entwickeln eine künstliche Intelligenz und verlernen dabei, unsere eigene zu pflegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.