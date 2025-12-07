Bin ich in Sachen KI zu negativ?

Bin ich bezüglich meiner Bedenken in Sachen Künstlicher Intelligenz zu negativ? Vielleicht. Aber ich sehe, wie wir uns im Namen des Fortschritts verlieren. Wie wir lauter über Maschinen reden, aber leiser über uns selbst. Die Welt verändert sich schneller, als wir ihr folgen können. Wir entwickeln eine künstliche Intelligenz und verlernen dabei, unsere eigene zu pflegen.