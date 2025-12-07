Trump und die Mainzelmännchen

Abgesehen von all diesen marginalen Unzulänglichkeiten kommt man nicht umhin, noch auf einen Skandal hinzuweisen. Denn wie schon in der Vergangenheit, hat es die FIFA erneut verabsäumt, dem Mann zu danken, ohne den derlei Auslosungen gar nicht möglich wären. Eingeweihten ist klar, um wen es sich handelt, nämlich um Joseph Whitworth aus Stockport, der 1841, also 22 Jahre vor Gründung der Football Association, die Normung von Gewinden eingeführt und damit einen Meilenstein in der Befestigungstechnik gesetzt hat. Ohne ihn wären am Freitag (und auch bei zahllosen Auslosungen davor) Unmengen von Halbkugeln sinnlos herumgelegen, die man nicht zu- und in logischer Folge auch nicht hätte aufschrauben können. Wie dann die Paarungen des „größten Ereignisses, das die Menschheit je gesehen hat“ ermittelt worden wären, bleibt im Bühnennebel von Washington verborgen.