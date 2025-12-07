„Krone“-Autor Harald Petermichl war nicht unbedingt glücklich mit der Auslosung der Weltmeisterschaft 2026, die zuletzt in Washington D.C. über die Bühne ging, wie er in seiner neuesten Kolumne bemerkt. Zumindest funktionierten die Halbkugeln, aber nicht einmal dafür wurde dem Erfinder gedankt.
Nach 38 Minuten ließ das ZDF endlich Gnade walten und verabschiedete sich vorübergehend aus Washington D.C., wo laut Programm die Auslosung zur WM 2026 stattfinden sollte. Bis dahin hatte man allerdings nur eine unglaublich stümperhafte Bühnenshow gesehen, für deren Moderation eine dauergrinsende, in eine Art Rettungsdecke gehüllte Heidi Klum und ihr Kollege Kevin Hart offensichtlich das Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ gewählt hatten. Programmpunkte waren unter anderem ein von Gianni Infantino unternommener Weltrekordversuch im Aneinanderreihen von Superlativen, und die in oberpeinlich-plumper Anbiederung vorgenommene Verleihung eines FIFA-Trostpreises an Donald Trump, von dem wir jetzt wissen, dass er der Friedensnobelpreisträger der Herzen ist. Selten hat man die Mainzelmännchen nebst Werbung für Treppenlifte und Inkontinenzprodukte so herbeigesehnt wie am Freitag um 18:38 Uhr.
Um 19:27 wurde dann tatsächlich die erste Kugel aufgeschraubt und knapp 40 Minuten später war klar, welche Teams es mit welchen Gegnern zu tun haben werden. Gut, manche müssen bis zum März noch ein paar Mal schlafen, bis sie wegen der sonderbaren Playoff-Regelung wirklich Klarheit haben, aber der schlanke Vorrundenmodus wird sie dafür mehr als entschädigen. Denn schon nach einer lächerlich niedrigen Anzahl von 72 Gruppenspielen wird sich herausgestellt haben, welche 16 Teams fürderhin nicht mehr mitkicken dürfen und welche 32 sich für die vier K.O.-Runden bis zum Finale weiter zur Verfügung halten sollten. Apropos 32: Bei der WM 1966 standen die Three Lions nach 32 Matches als Weltmeister fest. Diesmal werden es derer 104 sein.
Abgesehen von all diesen marginalen Unzulänglichkeiten kommt man nicht umhin, noch auf einen Skandal hinzuweisen. Denn wie schon in der Vergangenheit, hat es die FIFA erneut verabsäumt, dem Mann zu danken, ohne den derlei Auslosungen gar nicht möglich wären. Eingeweihten ist klar, um wen es sich handelt, nämlich um Joseph Whitworth aus Stockport, der 1841, also 22 Jahre vor Gründung der Football Association, die Normung von Gewinden eingeführt und damit einen Meilenstein in der Befestigungstechnik gesetzt hat. Ohne ihn wären am Freitag (und auch bei zahllosen Auslosungen davor) Unmengen von Halbkugeln sinnlos herumgelegen, die man nicht zu- und in logischer Folge auch nicht hätte aufschrauben können. Wie dann die Paarungen des „größten Ereignisses, das die Menschheit je gesehen hat“ ermittelt worden wären, bleibt im Bühnennebel von Washington verborgen.
