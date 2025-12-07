Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ach, übrigens...

Trump und die Mainzelmännchen

Vorarlberg
07.12.2025 13:05
Kevin Hart und Heidi Klum „führten“ durch das Programm.
Kevin Hart und Heidi Klum „führten“ durch das Programm.(Bild: AFP/JIM WATSON)

„Krone“-Autor Harald Petermichl war nicht unbedingt glücklich mit der Auslosung der Weltmeisterschaft 2026, die zuletzt in Washington D.C. über die Bühne ging, wie er in seiner neuesten Kolumne bemerkt. Zumindest funktionierten die Halbkugeln, aber nicht einmal dafür wurde dem Erfinder gedankt.

0 Kommentare

Nach 38 Minuten ließ das ZDF endlich Gnade walten und verabschiedete sich vorübergehend aus Washington D.C., wo laut Programm die Auslosung zur WM 2026 stattfinden sollte. Bis dahin hatte man allerdings nur eine unglaublich stümperhafte Bühnenshow gesehen, für deren Moderation eine dauergrinsende, in eine Art Rettungsdecke gehüllte Heidi Klum und ihr Kollege Kevin Hart offensichtlich das Motto „Denn sie wissen nicht, was sie tun“ gewählt hatten. Programmpunkte waren unter anderem ein von Gianni Infantino unternommener Weltrekordversuch im Aneinanderreihen von Superlativen, und die in oberpeinlich-plumper Anbiederung vorgenommene Verleihung eines FIFA-Trostpreises an Donald Trump, von dem wir jetzt wissen, dass er der Friedensnobelpreisträger der Herzen ist. Selten hat man die Mainzelmännchen nebst Werbung für Treppenlifte und Inkontinenzprodukte so herbeigesehnt wie am Freitag um 18:38 Uhr.

Ziemlich beste Freunde: US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino.
Ziemlich beste Freunde: US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino.(Bild: EPA/WILL OLIVER)

Um 19:27 wurde dann tatsächlich die erste Kugel aufgeschraubt und knapp 40 Minuten später war klar, welche Teams es mit welchen Gegnern zu tun haben werden. Gut, manche müssen bis zum März noch ein paar Mal schlafen, bis sie wegen der sonderbaren Playoff-Regelung wirklich Klarheit haben, aber der schlanke Vorrundenmodus wird sie dafür mehr als entschädigen. Denn schon nach einer lächerlich niedrigen Anzahl von 72 Gruppenspielen wird sich herausgestellt haben, welche 16 Teams fürderhin nicht mehr mitkicken dürfen und welche 32 sich für die vier K.O.-Runden bis zum Finale weiter zur Verfügung halten sollten. Apropos 32: Bei der WM 1966 standen die Three Lions nach 32 Matches als Weltmeister fest. Diesmal werden es derer 104 sein.

Lesen Sie auch:
Könnte Augsburgs Umgang mit Feiertagen ein Vorbild für Wiens Bürgermeister Michael Ludwig sein? ...
„Ach, übrigens..,“
Feste feiern, wie sie fallen
30.11.2025
Ach, übrigens...
Und täglich grüßt das Trumpeltier
23.11.2025
Ach, übrigens...
Nur keine Panik!
16.11.2025

Abgesehen von all diesen marginalen Unzulänglichkeiten kommt man nicht umhin, noch auf einen Skandal hinzuweisen. Denn wie schon in der Vergangenheit, hat es die FIFA erneut verabsäumt, dem Mann zu danken, ohne den derlei Auslosungen gar nicht möglich wären. Eingeweihten ist klar, um wen es sich handelt, nämlich um Joseph Whitworth aus Stockport, der 1841, also 22 Jahre vor Gründung der Football Association, die Normung von Gewinden eingeführt und damit einen Meilenstein in der Befestigungstechnik gesetzt hat. Ohne ihn wären am Freitag (und auch bei zahllosen Auslosungen davor) Unmengen von Halbkugeln sinnlos herumgelegen, die man nicht zu- und in logischer Folge auch nicht hätte aufschrauben können. Wie dann die Paarungen des „größten Ereignisses, das die Menschheit je gesehen hat“ ermittelt worden wären, bleibt im Bühnennebel von Washington verborgen.

Porträt von Harald Petermichl
Harald Petermichl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
6° / 7°
Symbol Regen
Bludenz
3° / 9°
Symbol Regen
Dornbirn
5° / 8°
Symbol Regen
Feldkirch
4° / 8°
Symbol Regen

krone.tv

Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
148.750 mal gelesen
Früher tanzte sie in Salzburg, heute ist die Milliardärin in den USA.
Medien
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
129.002 mal gelesen
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Ski Alpin
„Absolut unfair!“ Wirbel nach Kriechmayr-Triumph
122.986 mal gelesen
Alexis Monney war im Ziel richtig sauer.
Mehr Vorarlberg
Ach, übrigens...
Trump und die Mainzelmännchen
Krone Plus Logo
„Ungleichbehandlung“
Kopftuchverbot: Expertin bezweifelt Rechtmäßigkeit
Auffällige Fahrweise
Drogenlenker (44) von Zivilstreife gestoppt
Vor Nachtlokal
Massenschlägerei endet mit Pfefferspray
Duell der Ludescher
„Papa“ Zech und sein „Stiefsohn“ Müller
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf