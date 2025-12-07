Massenschlägerei endet mit Pfefferspray

Zwei Personen sind in der Nacht auf Sonntag vor einem Nachtlokal im Vorarlberger Lustenau (Bezirk Dornbirn) durch einen Pfefferspray-Einsatz im Zuge eines Streits verletzt worden. Mehrere Gäste waren aneinandergeraten, teilte die Polizei mit.
Ein Türsteher wollte einschreiten. Als sich die Aggression gegen ihn selbst richtete, griff der Mann zum Pfefferspray. Mehrere Personen wurden durch den Reizstoff kontaminiert, zwei leicht verletzt. Sie wurden von der Rettung versorgt.
Eskalation vor Nachtlokal
Eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnten die beiden jedoch ab, hieß es. Zunächst war die Polizei gegen 03.25 Uhr wegen einer Schlägerei zwischen 20 Beteiligten vor einem Nachtlokal alarmiert worden. Die Exekutive rückte mit mehreren Streifen an, zudem standen die Rettungskräfte sowie ein Notarzt im Einsatz.
