„Sinna, sinniera, hintersinna“: Grübeln im Ländle

Die Grenzziehung zwischen Sinna, Sinniera und Hintersinna verläuft fließend und ist keinesfalls fest geknüpft an die jeweilige Problemstellung, sondern vielmehr abhängig vom Intelligenzgrad des Denkers, der sich mit ihr grüblerisch befasst. Was den einen nur ein kurzes Sinna kostet, verlangt dem anderen schon ein angestrengtes Sinniera ab und führt bei einem Dritten gar zum äußerst komplexen Hintersinna.