„Sinna, sinniera, hintersinna“: Grübeln im Ländle

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Die heutige Lektion: Im Ländle wird nicht nachgedacht, stattdessen „tut ma sinna und sinniera“.
Obgleich auch das alemannische Gehirn nicht zu den klassischen Sinnesorganen gehört, benutzt es der Einheimische mitunter zum sogenannten Sinna: dem Nachdenken.
Mit diesem Sinna ist daher weniger das lapidare Alltagsdenken gemeint („Soll ich den Kaffee schwarz trinken oder mit Milch?“), sondern vielmehr ein grüblerischer, ja fast angestrengter Denkvorgang oft problembehafteter Natur, welcher nach Lösungen für die Zukunft sucht, Verarbeitung von Geschehenem bezweckt oder schwierige Fragestellungen der Gegenwart erörtert.
Erscheint das gegebene Problem und die damit verbundene Denkanstrengung einem außenstehenden Beobachter als besonders intensiv, so spricht der Alemanne auch verstärkend von einem Hintersinna oder Sinniera („Was bischt di all am hindersinna?/Was bischt denn all am sinniera?“).
Die Grenzziehung zwischen Sinna, Sinniera und Hintersinna verläuft fließend und ist keinesfalls fest geknüpft an die jeweilige Problemstellung, sondern vielmehr abhängig vom Intelligenzgrad des Denkers, der sich mit ihr grüblerisch befasst. Was den einen nur ein kurzes Sinna kostet, verlangt dem anderen schon ein angestrengtes Sinniera ab und führt bei einem Dritten gar zum äußerst komplexen Hintersinna.
Da übermäßiges Nachdenken aber nicht zwangsläufig als lobenswerte Tugend gilt, sondern mitunter sogar als Zeitverschwendung angesehen wird, schwingt bei allen drei genannten Verben nicht selten ein etwas abfälliger Unterton mit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.