„Papa“ Zech und sein „Stiefsohn“ Müller

Beeindruckende Serie

Das Duell der Tiroler heute (14.30) gegen Altach ist ein besonderes. Aus einem einfachen Grund. Die WSG ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Gelingt gegen die Vorarlberger zum siebenten Mal in Folge ein Punktegewinn, wäre das die beste Serie der Tiroler in der Bundesliga. Zuletzt haben die Tiroler im Nachtragsspiel bei Sturm Graz mit 3:1 gewonnen.Team der StundeDas würdigt auch Trainer Fabio Ingolitsch: „Die Tiroler agieren aktuell in einer tollen Form. Sie sind nach dem LASK die Mannschaft der Stunde. Wir müssen uns sehr schlau verhalten. In den letzten Spielen in Innsbruck sind wir zwar sehr dominant aufgetreten, individuelle Fehler haben uns aber um die Punkte gebracht.“