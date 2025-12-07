„Papa“ Zech und sein „Stiefsohn“ Müller

Ein brisantes Duell zweier Ludescher Kicker bahnt sich da an, Altach-Abwehrchef Benedikt Zech empfängt WSG-Kapitän Valentino Müller! Und da wollen die Rheindörfler die Tiroler Rekordserie verhindern – für sie selbst ist es ein vorentscheidendes Spiel.
Neun Jahre ist Benedikt Zech älter als Valentino Müller. Trotzdem stehen sich die beiden aus Ludesch stammenden Kicker sehr nahe. „Valentino war quasi mein fußballerischer Stiefsohn. Wir haben uns oft ausgetauscht. Ich habe versucht, dem jungen Valentino in seinen ersten Profijahren zu helfen“, erzählt Zech. Um dann auch gleich anzumerken: „Heute darf Valentino Müller seine Qualitäten, die er jetzt so stark ausspielt, aber ruhig vergessen.“ Müller ist seit zwei Jahren Kapitän der WSG Tirol und mit acht Saisontoren der Topscorer der Semlic-Elf. Und somit auch einer der ganz wichtigen Kicker in den Reihen des heuer überraschend starken Bundesligisten aus dem Nachbarbundesland.
Beeindruckende Serie
Das Duell der Tiroler heute (14.30) gegen Altach ist ein besonderes. Aus einem einfachen Grund. Die WSG ist seit sechs Spielen ungeschlagen. Gelingt gegen die Vorarlberger zum siebenten Mal in Folge ein Punktegewinn, wäre das die beste Serie der Tiroler in der Bundesliga. Zuletzt haben die Tiroler im Nachtragsspiel bei Sturm Graz mit 3:1 gewonnen.Team der StundeDas würdigt auch Trainer Fabio Ingolitsch: „Die Tiroler agieren aktuell in einer tollen Form. Sie sind nach dem LASK die Mannschaft der Stunde. Wir müssen uns sehr schlau verhalten. In den letzten Spielen in Innsbruck sind wir zwar sehr dominant aufgetreten, individuelle Fehler haben uns aber um die Punkte gebracht.“
Für die Rheindörfler ist die heutige Partie eine schon vorentscheidende. Nur bei einem Punktegewinn halten die Altacher den Kontakt zu den Top-Sechs der Liga.
