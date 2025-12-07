Gottschalks Hut | Backstreet Boys mit Handschuhen

Gottschalks Hut. Ach, das waren Zeiten: 1996, die Backstreet Boys hatten sich zu Superstars entwickelt und kamen in DIE deutsche TV-Show, die damals samstags noch ein echter Straßenfeger war, weil gefühlt fast jeder, egal welchen Alters, vor dem Fernsehschirm (damals sagte man noch: vor der Röhre) saß. Viele junge Mädels im Publikum kreischten sich beim Aufritt ihrer Lieblingsband die Seele aus dem Leib – Moderator Thomas Gottschalk, blondgelockt, faltenlos und höchstgradig präsent, hatte Mühe, den Lärmpegel in der Basler Halle zu bremsen. Nach ihrem Auftritt nahmen die Backstreet Boys Platz auf der Couch – neben Udo Jürgens. Während der Kärntner Musiker bereits vor elf Jahren verstarb, sind oder besser gesagt: waren die restlichen Herren von der Wetten-dass-Couch bis zum Samstag aktiv. Einer nahm aber nun den Hut …
Backstreet Boys mit Handschuhen. Thomas Gottschalk hat mit seinem letzten Auftritt Samstagabend die Bühne, auf der er zuletzt nicht mehr wirklich glänzte, verlassen und bekam tosenden Applaus. Unterdessen durften sich zeitgleich auch die Backstreet Boys über viel Applaus freuen. Bei ihrem zweiten von insgesamt drei Konzerten in Schladming wurde zwar längst nicht so viel gekreischt wie vor einem Vierteljahrhundert. Auch der Applaus war gedämpft - schlicht, weil die meisten Zuschauer beim Open-Air im Planai-Stadion dicke Handschuhe trugen, und das mindert den Applaus-Klang erheblich. Tat aber der Stimmung keinen Abbruch. 50.000 Fans waren Freitag, Samstag und gestern Abend in die Skistadt gepilgert, um das gar nicht aus der Mode gekommene Quintett zu bewundern. Ein gelungener Start in die Wintersaison.
Kommen Sie gut durch den Feiertag!
