Gottschalks Hut | Backstreet Boys mit Handschuhen

Gottschalks Hut. Ach, das waren Zeiten: 1996, die Backstreet Boys hatten sich zu Superstars entwickelt und kamen in DIE deutsche TV-Show, die damals samstags noch ein echter Straßenfeger war, weil gefühlt fast jeder, egal welchen Alters, vor dem Fernsehschirm (damals sagte man noch: vor der Röhre) saß. Viele junge Mädels im Publikum kreischten sich beim Aufritt ihrer Lieblingsband die Seele aus dem Leib – Moderator Thomas Gottschalk, blondgelockt, faltenlos und höchstgradig präsent, hatte Mühe, den Lärmpegel in der Basler Halle zu bremsen. Nach ihrem Auftritt nahmen die Backstreet Boys Platz auf der Couch – neben Udo Jürgens. Während der Kärntner Musiker bereits vor elf Jahren verstarb, sind oder besser gesagt: waren die restlichen Herren von der Wetten-dass-Couch bis zum Samstag aktiv. Einer nahm aber nun den Hut …