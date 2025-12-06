„Heute sind wir alle ein bisschen Gottschalk“

Thomas Gottschalk kämpft gegen den Krebs, seinen großen TV-Abschied am heutigen Samstagabend will sich der Entertainer aber nicht entgehen lassen. Und so viel scheint schon nach den ersten Minuten der Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ fix: Es wird ein Abend voller Emotionen!
48 Shows und sieben Jahre lang haben Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch in der RTL-Show für jede Menge schöner TV-Momente gesorgt. Am heutigen Samstagabend macht das Trio Schluss. Es wird ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge, so viel stand schon zu Beginn der Show fest.
Gottschalk auch zum Abschied „Best-dressed“
Denn Gottschalk, Jauch und Schöneberger wurden vom Publikum frenetisch willkommen geheißen. Auch Gottschalks Ehefrau Karina jubelte ihrem Thomas zu. „Wir sind heute alle ein bisschen Gottschalk“, erklärte Schöneberger sichtlich bewegt.
Er sei immer besser angezogen gewesen, als seine Kollegen, witzelte Gottschalk. „Ich habe mir gedacht, ich zieh‘ das bis zum Schluss durch“, erklärte er mit einem Augenzwinkern. „Special-Guest“ Mike Krüger, der durch die Show führte, konnte da natürlich nicht widersprechen.
„Bin nicht der Einzige, der überziehen kann“
Und schon rollte der Gottschalk-Schmäh: „Ich bin nicht der Einzige, der überziehen kann“, scherzte der Entertainer, als sein „Supernasen“-Kumpel bei der Anmoderation des ersten Spiels nicht auf den Punkt kommen wollte.
Und als Schöneberger nach der ersten Werbepause für ihr frisch gewechseltes Glamour-Outfit Applaus bekam, warf Gottschalk frech ein: „Der Jauch hat sich auch umgezogen, aber keinem fällt‘s auf!“
Klicken Sie sich hier durch die besten Fotos des Abends:
In den Spielen, in denen unter anderem das Alter von Promis wie Gottschalk und Königin Camilla geraten oder bei „Tik Tak Tor“ richtig getippt werden musste, ging es das eingespielte Team rund um Thomas Gottschalk übrigens gegen Jörg Pilawa und Giovanni Zarrella ins Rennen.
Fans zollen Legende Gottschalk Tribut
Auch auf Social Media war Gottschalks Abschied am Samstagabend Thema Nummer eins. „Wenn ich die Stimme von Gottschalk höre, denke ich gleich an früher. Viele gute Stunden mit meinen Eltern oder ehemaligen Freunden vor dem Fernseher verbracht und ,Wetten, dass..?‘ geguckt. War ne gute Zeit“, wurde da ein Fan ziemlich sentimental.
Auch ein anderer hat nur schöne Erinnerungen an Gottschalks TV-Karriere: „Thomas Gottschalk hat uns so viele schöne Stunden am TV beschert. Früher mit der Oma zusammen und heute dem eigenen Kind. Im Gegensatz zur inflationären Verwendung des Begriffs Legende ist Thomas Gottschalk wirklich eine.“
Ein anderer freute sich, noch einmal das geniale Duo Gottschalk und Krüger sehen zu dürfen: „Mike Krüger und Thomas Gottschalk sind Joko und Klaas der 80er.“
„Macht euch bitte keine Sorgen“
Schon am Vormittag meldete sich Gottschalk via Instagram bei seinen Fans. „Macht euch um mich bitte keine Sorgen“, appellierte der Showmaster, der in seiner jahrzehntelangen Karriere so viele Menschen nicht nur vor den Fernseher geholt, sondern auch bestens unterhalten hat.
Und fügte hinzu: „Ihr wisst, dass ich die Dinge positiv angehe. Das tue ich auch in diesem Falle.“ Und auch ohne seine Krebs-Diagnose zu erwähnen, weiß jeder, worauf er dabei Bezug nahm.
Sehen Sie hier Thomas Gottschalks berührende Videobotschaft:
50 Jahre im Showgeschäft
Über Jahrzehnte prägte Thomas Gottschalk mit Schlagfertigkeit, saloppen Sprüchen, schrillen Outfits und internationalen Superstars auf der Gästeliste das deutsche Showgeschäft. Mit dem ZDF-Klassiker „Wetten, dass..?“ wurde der Entertainer zur Legende.
Rund 50 Jahre im Showgeschäft liegen hinter ihm. Auch wenn er immer seine Liebe zum Radio betonte, so war es das Fernsehen, das Gottschalk in die A-Liga der Showmaster katapultierte. Im Bayerischen Rundfunk ließ er sein Moderatoren-Talent sowie sein Gespür für Situationskomik und schnellen Witz aufblitzen. Im ZDF schaffte er es dann in den 80er-, 90er- und frühen 2000er-Jahren, Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten zu versammeln.
Mehr als ein Dampfplauderer
Der Showmaster bewies, dass er nicht nur ein Dampfplauderer war. Er zeigte sich menschlich und nahbar im Umgang mit Wettkandidaten. Die Prominenz auf der berühmten Wettcouch bekam da schon eher ihr Fett weg, musste freche Sprüche und bisweilen seichte Plauderei erdulden. Gottschalk verstand sich als Unterhalter.
Seine grellen Outfits, die meist ebenso lustigen wie unsinnigen Wetten und die Superstars – man denke nur an den Auftritt von Michael Jackson – sorgten jedenfalls regelmäßig für Gesprächsstoff. 2011, nach dem schweren Unfall des Wettkandidaten Samuel Koch, machte Gottschalk Schluss mit „Wetten, dass..?“.
Show-Flops und Kritik
Für Gottschalk war der TV-Erfolg und damit der Rummel um seine Person einst so groß, dass er mit seiner damaligen Frau Thea und den beiden Söhnen nach Kalifornien auswanderte.
Dabei war längst nicht jede Show, die Gottschalk moderierte, ein Quotenschlager. Mit seiner Late-Night-Show bei RTL setzte er Mitte der 1990er-Jahre noch Maßstäbe, Formate wie „Gottschalks Hausparty“ bei Sat.1 sind dagegen inzwischen weitgehend in Vergessenheit geraten. Kritik hagelte es auch für seine Auftritte in der „Supertalent“-Jury an der Seite von Dieter Bohlen.
„Wetten, dass..?“-Revival vor fast 14,5 Millionen Zuschauern
Zu Gottschalks 70. Geburtstag kündigte das ZDF ein Comeback von „Wetten, dass..?“ für 2020 an. Wegen der Corona-Pandemie ging dieses ein Jahr später über die Bühne – und geriet zu einem umjubelten Revival vor fast 14,5 Millionen Zuschauern. Bei zwei weiteren Show-Auflagen 2022 und 2023 wurde die Kritik an Gottschalk dann wieder lauter.
Der Showmaster eckte immer öfter mit seinen Sprüchen an. Sei es in seinem inzwischen beendeten „Supernasen“-Podcast mit Mike Krüger oder in Interviews. Als er 2024 im „Spiegel“ sagte: „Ich habe Frauen im TV rein dienstlich angefasst. Wie ein Schauspieler, der im Film küsst, weil es im Drehbuch steht. Das lasse ich mir nicht als Attacke vorwerfen“, war die Empörung groß. Auch wenn Gottschalk anfügte, dass er das so nicht mehr tun würde.
Karina stärkt Gottschalk den Rücken
Privat hat Thomas Gottschalk ein spätes zweites Liebesglück gefunden: mit seiner Frau Karina, die ihm auch bei seinem Kampf gegen den Krebs wie ein Fels in der Brandung zur Seite steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.