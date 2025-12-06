„Heute sind wir alle ein bisschen Gottschalk“

Rund 50 Jahre im Showgeschäft liegen hinter ihm. Auch wenn er immer seine Liebe zum Radio betonte, so war es das Fernsehen, das Gottschalk in die A-Liga der Showmaster katapultierte. Im Bayerischen Rundfunk ließ er sein Moderatoren-Talent sowie sein Gespür für Situationskomik und schnellen Witz aufblitzen. Im ZDF schaffte er es dann in den 80er-, 90er- und frühen 2000er-Jahren, Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten zu versammeln.