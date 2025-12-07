Backstreet Boys brachten Menge erneut zum Toben

Die Show an sich durchspielte die Band gewohnt professionell. Vor allem AJ bestach durch seine immer noch kräftige und kontrollierte Stimme. Obwohl die Stimmung von Anfang an hervorragend war, ging die Post gegen Ende hin so richtig ab. Nach und nach schleuderten die Jungs ihre Hits von früher wie „Get Down“, „We‘ve Got it Goin‘ On“, und zum krönenden Abschluss auch noch „Everybody“ heraus – da gab es für niemanden mehr ein Halten! Man darf gespannt sein, was der dritte und letzte Konzertabend am heutigen Sonntag bringen wird – von einem Triumph auf allen Ebenen kann wohl ausgegangen werden!