Backstreet Boys brachten Menge erneut zum Toben

Konzerttag Nummer 2 mit den Backstreet Boys in Schladming: Fulminante Stimmung und eine Überraschung der besonderen Art machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Auch an Konzertabend Nummer 2 verzauberten die Backstreet Boys beim Ski Opening in Schladming ihre Fans. Während die junggebliebenen US-Boys am Premieren-Abend ganz in weiß die Herzen verzückten, tänzelten sie diesmal in rot-, weiß-, schwarzen Winteroutfits über die Bühne.
Bereits am Freitag glänzte das Konzert durch Top-Stimmung. Bevor sie am Samsteg erneut auftraten, gab es noch eine Überraschung für die Menge: DJ Ötzi nahm sich ein Herz, stürmte die Bühne und heizte ordentlich ein – und diese Stimmung nahmen die Fans spürbar mit.
Denn wer auch an Abend Nr. 2 zugegen war, wird bemerkt haben, dass die Atmosphäre generell noch einmal gehypter schien, und auch die Stars viel gelockerter wirkten. Nick, Brian, Howie D, AJ und Kevin interagierten noch mehr mit ihren Fans, scherzten – und auch ihre Deutsch-Kenntnisse hatten sie offenbar etwas erweitert. Vor allem Nick war zum Blödeln aufgelegt: „Ich bin ziemlich heiß!“, posaunte er in die Menge und sorgte so natürlich für ein Kreischkonzert.
Die Show an sich durchspielte die Band gewohnt professionell. Vor allem AJ bestach durch seine immer noch kräftige und kontrollierte Stimme. Obwohl die Stimmung von Anfang an hervorragend war, ging die Post gegen Ende hin so richtig ab. Nach und nach schleuderten die Jungs ihre Hits von früher wie „Get Down“, „We‘ve Got it Goin‘ On“, und zum krönenden Abschluss auch noch „Everybody“ heraus – da gab es für niemanden mehr ein Halten! Man darf gespannt sein, was der dritte und letzte Konzertabend am heutigen Sonntag bringen wird – von einem Triumph auf allen Ebenen kann wohl ausgegangen werden!
