„Es ist an der Zeit, dieses Kapitel zu schließen“

Ried-Coach Maximilian Senft kartet vor dem Bundesliga- Hit bei Sturm Graz nicht nach und nimmt Statement „zur Kenntnis“
Dass ihm in einem Statement von Sturm Graz unterstellt worden war, die Unwahrheit gesagt zu haben und die Grazer ihm bei ihrer Trainersuche eine Absage erteilt hätten, lässt Ried-Trainer Max Senft kalt. „Ich habe ihr Statement zur Kenntnis genommen, jetzt ist es aber an der Zeit, dieses Kapitel zu schließen“, lässt sich das „Pokerface“ vor dem morgigen Hit in Graz nicht aus der Reserve locken. Zumal da bei Sturm ohnehin verletzte Eitelkeiten und persönliche Befindlichkeiten keine unwesentliche Rolle spielen dürften.
Gala als Motivation
Viel wichtiger ist dem Innviertler Mastermind der Fokus auf die Challenge, gegen den amtierenden Champion antreten zu müssen: „Eine sehr herausfordernde Aufgabe, wir kommen als Aufsteiger zum Meister. Aber wenn wir ihr Spiel mit Körperlichkeit entgegnen können, dann werden wir auch in Graz unsere Möglichkeiten bekommen.“ Die 3:0-Gala gegen Rapid spielt Senft natürlich in die Karten: „Das Ergebnis war sehr besonders, aber auch nicht unerwartet. Die Ungewissheit zum Saisonstart ist jedenfalls vorbei.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.