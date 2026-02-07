Auf Flucht vor Polizei Drogen aus Fenster geworfen

Erst nach kurzer Flucht hielt ein 18-Jähriger in Wels zur Verkehrskontrolle an. Starker Cannabisgeruch im Fahrzeuginneren sowie aufmerksame Passanten führten die Beamten zu einem Sack voller Drogen, den die beiden auf der Flucht aus dem Fahrzeug geworfen hatten. Beide wurden angezeigt.
Eine Streife versuchte am Freitagabend gegen 23 Uhr einen Pkw mit Welser Kennzeichen zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anzuhalten. Statt anzuhalten, beschleunigte der Lenker jedoch und wollte flüchten. Nach kurzer Nachfahrt hielt der Wagen schließlich im Bereich Heimstättenring doch noch an.
Starker Cannabis-Geruch
Der Lenker, ein 18-jähriger Syrer aus Wels, gab sofort zu, dass er keine gültige Lenkberechtigung besitzen würde und den Wagen von einem Bekannten unbefugt in Gebrauch genommen habe. Am Beifahrersitz befand sich ein Freund des 18-Jährigen, ein 21-jähriger Syrer aus Eberstalzell. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten starken Cannabis-Geruch aus dem Fahrzeug.
Sack mit Drogen entdeckt
Der 18-Jährige gab an, dass er einen Joint geraucht habe. Bei einer im Anschluss durchgeführten freiwilligen Nachschau im Wagen konnten die Polizisten kein Cannabis vorfinden. Durch weitere Erhebungen sowie durch einen Hinweis von einem Passanten konnten die Beamten im unmittelbaren Nahbereich des Anhalteortes einen Stoffsack mit insgesamt 177,8 Gramm Cannabis vorfinden und sicherstellen.
Zum Verkauf bestimmt
Das sichergestellte Cannabis dürften die beiden Syrer bei der Flucht aus dem Fahrzeug geschmissen haben. Beim sichergestellten Suchtgift handelte es sich um mehrere einzelne Baggies, welche vermutlich zum Verkauf bestimmt waren. Die beiden werden angezeigt.
