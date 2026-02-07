Auf Flucht vor Polizei Drogen aus Fenster geworfen

Sack mit Drogen entdeckt

Der 18-Jährige gab an, dass er einen Joint geraucht habe. Bei einer im Anschluss durchgeführten freiwilligen Nachschau im Wagen konnten die Polizisten kein Cannabis vorfinden. Durch weitere Erhebungen sowie durch einen Hinweis von einem Passanten konnten die Beamten im unmittelbaren Nahbereich des Anhalteortes einen Stoffsack mit insgesamt 177,8 Gramm Cannabis vorfinden und sicherstellen.