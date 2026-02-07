Vorteilswelt
Neuzugang in Mondsee

Er kickte bereits für Alaba und malte Weltmeister!

Oberösterreich
07.02.2026 14:00
Christopher Bachleitner (rot) kickt im Frühjahr für Mondsee.
Christopher Bachleitner (rot) kickt im Frühjahr für Mondsee.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Auch in dieser Transferperiode gab‘s in der OÖ-Liga wieder viele Transfers. Ostermiething etwa holte den ehemaligen Ried-Profi Nikola Stosic. Liga-Rivale Mondsee verpflichtete mit Christopher Bachleitner einen Kicker, der in der Icon League  für David Alaba kickte und viele Top-Stars malte.

0 Kommentare

Nichts geht mehr! Auch im OÖ-Unterhaus gingen gestern die Rollbalken beim Transferfenster runter (alle Transfers gibt’s auf krone.at). Während Ostermiething mit Nikola Stosic einen Ex-Ried-Profi holte, wurde auch der verletzungsgeplagte OÖ-Liga-Rivale Mondsee kurz vorm Ladenschluss aktiv und präsentierte Christopher Bachleitner, der zuletzt in der Salzburg-Liga bei Thalgau war.

