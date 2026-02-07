Vorteilswelt
Simples Erfolgsrezept

Dieses Wirtshaus kann sich vor Gästen nicht wehren

Oberösterreich
07.02.2026 16:00
Die Pächter Nina Till und Janis Dej haben alle Hände voll zu tun. Der Stiftskeller ist auch an ...
Die Pächter Nina Till und Janis Dej haben alle Hände voll zu tun. Der Stiftskeller ist auch an Zusatztagen ausgebucht.(Bild: Krone KREATIV/Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Während immer mehr Lokale in Oberösterreich zusperren müssen, rennen die Gäste einem Wirtshaus in St. Florian die Tür ein. Zusätzliche Öffnungstage sind auch schon ausgebucht. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis der neuen Pächter?

Wegen der hohen Nachfrage für das Valentinsbuffet am 12. Februar haben die Pächter einen Zusatztermin ausgeschickt – und auch der war innerhalb von zwei Stunden ausgebucht. 34 Euro kostet das Essen, im Angebot sind sechs verschiedene Vorspeisen, sechs Hauptspeisen, vier unterschiedliche Desserts, dazu gibt es Aufstriche und Salate – all you can eat, alles vegan. Und das kommt an.

„Wir haben vegane Gerichte seit zwölf Jahren auf der Karte. Die Frauen aus der Küche wollten veganes Essen, seither haben wir beide Ernährungsformen; aber klarerweise auch Fleisch und Hausmannskost, also echte Gasthausküche. Wir entwickeln uns stetig weiter. Meine Frau und meine Schwiegermutter durchforsten die Küchen der ganzen Welt nach diversen Gerichten und ändern die Speisekarte saisonal bedingt“, so Janis Dej.

Die Philosophie, keinen gehen zu lassen
Er und seine Frau Nina Till sind seit Anfang des Jahres offiziell die neuen Pächter des Stiftskellers in St. Florian bei Linz. „Aber die Übernahme von den Schwiegereltern lief schon die letzten ein bis zwei Jährchen“, lacht Dej. Das Erfolgsrezept der Familie ist einfach und klar: „Wir haben einen eigenen Umgang mit unserem Personal, wollen keinen gehen lassen und haben auch während Corona jeden Einzelnen gehalten. Gerade in dieser Zeit mit den Abholungen und den Mittagsmenüs – was gesetzlich erlaubt war – haben wir viele Gäste dazugewonnen.“

