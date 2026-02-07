Dieses Wirtshaus kann sich vor Gästen nicht wehren

Die Philosophie, keinen gehen zu lassen

Er und seine Frau Nina Till sind seit Anfang des Jahres offiziell die neuen Pächter des Stiftskellers in St. Florian bei Linz. „Aber die Übernahme von den Schwiegereltern lief schon die letzten ein bis zwei Jährchen“, lacht Dej. Das Erfolgsrezept der Familie ist einfach und klar: „Wir haben einen eigenen Umgang mit unserem Personal, wollen keinen gehen lassen und haben auch während Corona jeden Einzelnen gehalten. Gerade in dieser Zeit mit den Abholungen und den Mittagsmenüs – was gesetzlich erlaubt war – haben wir viele Gäste dazugewonnen.“