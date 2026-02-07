Brand neben Feuerwehrhaus sorgte für Großeinsatz

Da hatte die Feuerwehr nicht weit! Im Gebäude, das direkt an die Feuerwehr Pürach angrenzt, war in der Nacht auf Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Anrainer alarmierten die Florianis kurz vor Mitternacht, weil der Feuerschein schon weithin zu sehen war – die kleine Feuerwache war zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt.