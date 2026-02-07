Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Elf Wehren im Einsatz

Brand neben Feuerwehrhaus sorgte für Großeinsatz

Oberösterreich
07.02.2026 09:21
Da war der Brand bereits großteils unter Kontrolle
Da war der Brand bereits großteils unter Kontrolle(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Großalarm in Pürach! In der Nacht auf Samstag war in einem Gebäude, das direkt an das örtliche Feuerwehrhaus angrenzt, aus noch unbekannter Ursache ein Großbrand ausgebrochen. Elf Feuerwehren waren mit über 100 Mann im Einsatz und konnten eine Ausbreitung erfolgreich verhindern.

0 Kommentare

Da hatte die Feuerwehr nicht weit! Im Gebäude, das direkt an die Feuerwehr Pürach angrenzt, war in der Nacht auf Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Anrainer alarmierten die Florianis kurz vor Mitternacht, weil der Feuerschein schon weithin zu sehen war – die kleine Feuerwache war zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt.

Übergreifen der Flammen verhindert
Schnell war klar, dass die Feuerwehren Pürach und Luftenberg Verstärkung gebrauchen konnten, und nach nur fünf Minuten wurden neun weitere Wehren hinzugezogen. Der umfassende Löschangriff zeigte Wirkung: Ein Übergreifen der Flammen auf das Feuerwehrhaus konnte verhindert werden, dieses wurde nur leicht verraucht. 

Polizei ermittelt
Das Nebengebäude wurde unter Atemschutz gelüftet, die Florianis suchten nach Glutnestern. Von außen wurde mit mehreren Löschleitungen gelöscht. Weitere Atemschutztrupps standen bereit, falls das Feuer doch übergegriffen hätte. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis am Samstagmorgen an. Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernommen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
123.135 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
97.690 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
91.011 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Mehr Oberösterreich
Elf Wehren im Einsatz
Brand neben Feuerwehrhaus sorgte für Großeinsatz
Waffe abgegeben
Jäger erschoss Hund: Ermittlungen abgeschlossen
Krone Plus Logo
Stellen gefährdet
KTM-Jobabbau in Österreich weit größer als gedacht
Transfer-Karussel
Die Wechsel der OÖ-Liga und Regionalliga im Blick!
Bluttat im Innviertel
Opa (82) schoss eigener Enkelin in den Bauch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf