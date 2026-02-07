Brand neben Feuerwehrhaus sorgte für Großeinsatz

Großalarm in Pürach! In der Nacht auf Samstag war in einem Gebäude, das direkt an das örtliche Feuerwehrhaus angrenzt, aus noch unbekannter Ursache ein Großbrand ausgebrochen. Elf Feuerwehren waren mit über 100 Mann im Einsatz und konnten eine Ausbreitung erfolgreich verhindern.
Da hatte die Feuerwehr nicht weit! Im Gebäude, das direkt an die Feuerwehr Pürach angrenzt, war in der Nacht auf Samstag ein Großbrand ausgebrochen. Anrainer alarmierten die Florianis kurz vor Mitternacht, weil der Feuerschein schon weithin zu sehen war – die kleine Feuerwache war zu diesem Zeitpunkt nicht besetzt.
Übergreifen der Flammen verhindert
Schnell war klar, dass die Feuerwehren Pürach und Luftenberg Verstärkung gebrauchen konnten, und nach nur fünf Minuten wurden neun weitere Wehren hinzugezogen. Der umfassende Löschangriff zeigte Wirkung: Ein Übergreifen der Flammen auf das Feuerwehrhaus konnte verhindert werden, dieses wurde nur leicht verraucht.
Polizei ermittelt
Das Nebengebäude wurde unter Atemschutz gelüftet, die Florianis suchten nach Glutnestern. Von außen wurde mit mehreren Löschleitungen gelöscht. Weitere Atemschutztrupps standen bereit, falls das Feuer doch übergegriffen hätte. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis am Samstagmorgen an. Die Polizei hat noch in der Nacht Ermittlungen zur Ursache des Brandes übernommen.
