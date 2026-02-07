Die Wechsel der OÖ-Liga und Regionalliga im Blick!

Auch in der Winterpause ruhen die Sportchefs der Regionalliga und OÖ-Liga nicht. Zahlreiche Transfers wurden auch in dieser Periode getätigt. Die „Krone“ bietet einen kompakten Überblick über die Transfers.
Alle Transfers der OÖ-Regionalligisten:
ASKÖ Oedt
Abgänge: Samuel Svetlik (FC Gleisdorf 09)
Union Gurten
Abgänge: Michael Oberwinkler (SKU Amstetten)
Wallern/St. Marienkirchen
Zugänge: Daniel Wimmer (Junge Wikinger Ried)
Abgänge: Tobias Riedler (Weißkirchen/Allhaming)
Junge Wikinger Ried
Zugänge: Benjamin Sammer (FC Hertha Wels), Jonas Schwaighofer (FC Hertha Wels), Daniel Frauscher (AKA Ried), Gregor Martinetz (AKA Ried), Mateo Zetic (Deutschland)
Abgänge: Lejs Nezic (Andorf), Fabio Arencibia-Santana (Spanien), Nico Forobosko (Lafnitz), Jonas Rohner (Gschwandt), Daniel Wimmer (Wallern/St. Marienkirchen)
Dietach
Zugänge: Andre Dieringer (ASK St. Valentin 1b)
Abgänge: Lukas Huemer (SK Asten)
LASK Amateure OÖ
Zugänge: Yanis Traun (Kalsdorf), Damian Corbisiero (Schweiz), Birane Cisse (Senegal)
Abgänge: Christoph Breinesberger (Bad Schallerbach), Julian Sams (Bad Leonfelden) Kevin Lebersorger (Deutschland)
Alle Transfers der OÖ-Liga:
ASKÖ Oedt 1b
Zugänge: Michael Windischhofer Trainer (ASK St. Valentin)
Abgänge: Nenad Vidackovic (ASKÖ Donau Linz), Herbert Panholzer (Trainer ASKÖ Oedt, Nachwuchsleiter), Valdir Barbosa-da Silva (SV Oberwart), Elvir Huskic (SV Gallneukirchen), Marko Kracun (Bad Ischl)
DSG Union Perg
Zugänge: Moritz Füricht (Perg/Windhaag)
Abgänge: Valentyn Plutenko (USV Oed/Zeillern)
Union Ostermiething
Zugänge: Lazar UgrinovicZuletzt (SV Bürmoos), Julian Feiser (SV Bürmoos), Nikola Stosic (Zuletzt SK Sturm Graz)
Abgänge: Lucas Purkrabek (Karriereende), Alexander Burgstaller (TSU Handenberg), Yannic Rusch (Union Gurten 1b), Marco Ovesny (Karrierepause)
Union Gschwandt
Zugänge: Lukas Huemer, Trainer (Weißkirchen/Allhaming), Niklas Radner (SV Bad Ischl), Ahmet Trejic (SV Gmunden Juniors), Selman Neziri (Bad Wimsbach), Jonas Rohner (Junge Wikinger Ried)
Abgänge: Stefan Milojevic (Union Gunskirchen), Nikolay Borisov (SV Pichl), Martin Petkov (Bulgarien)
SPG Pregarten
Zugänge: Richard Kandler (Frankreich), Julian Kolm (SG Kremser SC/Rehberg), Christoph Kolm (SG Kremser SC/Rehberg), Toprak Galitekin (Zuletzt SK Bischofshofen)
Abgänge: Marcel Katzmair (St. Oswald/Fr.), Taha Kazemi (Zipf)
Bad Ischl
Zugänge: Marko Kracun (ASKÖ Oedt 1b), Amer Mekan (Bad Schallerbach)
Abgänge: Bernard Majic (ASKÖ Gosau), Paul Höllinger (Strobl), Niklas Radner (Union Gschwandt), Ardit Neziri (Bad Goisern)
Friedburg/P.
Zugänge: Tobias Jetzinger (Neumarkt/P.)
Abgänge: Fabio Putz (Henndorf)
Weißkirchen/Allhaming
Zugänge: Hubert Zauner, Trainer (Zuletzt Bad Leonfelden), Tobias Riedler (Wallern/St. Marienkirchen)
Abgänge: Lukas Huemer, Trainer (Union Gschwandt), Emirhan Gücenoglu (Türkei)
Micheldorf
Zugänge: Qerim Idrizaj, Trainer (SC Hörsching), Trojan Maloku (Kroatien), Yigit Yilmaz (St. Martin/Traun), Alfred Appiah (Deutschland), Oskar Osvald (SPG Edelweiss/Neue Heimat)
Abgänge: Falko Feichtl, Trainer (Viktoria Marchtrenk), Martin Kammerhuber (Karriereende), Simon Ness (SV Hohenzell), Stefan Marcinkovic (Gunskirchen)
SPG Edelweiss/Neue Heimat
Zugänge: Indir Duna (St. Magdalena)
Abgänge: Felix Ratzenböck (St. Florian/N.), Oskar Osvald (Micheldorf)
Bad Schallerbach
Zugänge: Christoph Breinesberger (LASK Amateure OÖ), Denis Brozik (ASKÖ Oedt 1b)
Abgänge: Simon Kandler (Vereinigte Arabische Emirate), Felix Ratzenberger (Karrierepause), Demir Murtic, Amer Mekan (Bad Ischl)
UVB Vöcklamarkt
Zugänge: Jürgen Schatas, Trainer (SK Bad Wimsbach)
Abgänge: Bernhard Kletzl, Trainer (St. Johann), Edison Imeri (Schweiz), Julian Fesl (FC Puch)
Bad Leonfelden
Zugänge: Julian Sams (LASK Amateure OÖ)
Union Mondsee
Zugänge: Christopher Bachleitner (Thalgau)
Union St. Martin/M.
Zugänge: Manuel Berger (Peuerbach), Tobias Puchner (AKA Linz)
SK Vorwärts Steyr
Zugänge: Alparslan Baran (Türkei)
